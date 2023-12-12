654 مليون دولار زيادة فى الاحتياطيات الدولية غير الرسمية خلال نوفمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الاحتياطيات غير الرسمية للبنك المركزى بنحو 654.1 مليون دولار خلال نوفمبر الماضى لتصل إلى 11.394 مليار دولار بحسب بيانات البنك.
وزدات الاحتياطيات غير الرسمية بدعم من زيادة الودائع غير المدرجة فى الاحتياطيات الرسمية إلى 6.183 مليار دولار مقابل 5.53 مليار دولار فى أكتوبر واستقرار أرصدة الأوراق المالية عند 5.2 مليار دولار، هى قيمة السندات المقومة بالدولار المطروحة من قبل وزارة المالية لصالح البنك المركزى فى بورصة أيرلندا، وتم إجراء اتفاق بيع مع الالتزام بإعادة الشراء عليها مع عدد من البنوك الدولية.
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وبذلك تكون الودائع غير المدرجة فى الاحتياطيات الرسمية قد ارتفعت نحو 1.13 مليار دولار آخر شهرين، ونحو 4.5 مليار دولار خلال آخر 12 شهر.
ويحتفظ البنك المركزى بأرصدة خارج الاحتياطيات الأجنبية لتلبية مدفوعات الدين فى المدى القصير، وكذلك بعض تدفقات محافظ الأوراق المالية لتجنب تذبذب احتياطى النقد الأجنبى عند حدوث موجة خروج للأموال الساخنة.
وبحسب بيانات البنك المركزى، يتعين على مصر سداد 3.5 مليار دولار قروض قصيرة الأجل خلال شهر ديسمبر منفردًا، فيما يتعين عليها سداد قروض قصيرة ومتوسطة الأجل خلال نوفمبر إلى يناير بقيمة 9.5 مليار دولار.
وكانت الأصول الاحتياطية الرسمية قد زادت 61 مليون دولار، لتصل إلى 33.2 مليار دولار، ويوظف البنك المركزى الجزء الأكبر من أصوله الرسمية كودائع بقيمة 11.7 مليار دولار، بينها 4.1 مليار دولار لدى البنوك المركزية الأخرى وبنك التسويات الدولية منها 2.7 مليار دولار قيمة اتفاقية مبادلة العملة مع الصين و1.4 مليار دولار اتفاقية مبادلة العملة مع الإمارات.
فيما يوظف 7.6 مليار دولار لدى بنوك تجارية يقع مقرها خارج مصر، ويوظف نحو 8.3 مليار دولار فى الذهب، فيما يوظف 12.4 مليار دولار بأصول أخرى لم يحددها.
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