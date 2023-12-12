654 مليون دولار زيادة فى الاحتياطيات الدولية غير الرسمية خلال نوفمبر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الاحتياطيات غير الرسمية للبنك المركزى بنحو 654.1 مليون دولار خلال نوفمبر الماضى لتصل إلى 11.394 مليار دولار بحسب بيانات البنك.

وزدات الاحتياطيات غير الرسمية بدعم من زيادة الودائع غير المدرجة فى الاحتياطيات الرسمية إلى 6.183 مليار دولار مقابل 5.53 مليار دولار فى أكتوبر واستقرار أرصدة الأوراق المالية عند 5.2 مليار دولار، هى قيمة السندات المقومة بالدولار المطروحة من قبل وزارة المالية لصالح البنك المركزى فى بورصة أيرلندا، وتم إجراء اتفاق بيع مع الالتزام بإعادة الشراء عليها مع عدد من البنوك الدولية.

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وبذلك تكون الودائع غير المدرجة فى الاحتياطيات الرسمية قد ارتفعت نحو 1.13 مليار دولار آخر شهرين، ونحو 4.5 مليار دولار خلال آخر 12 شهر.

ويحتفظ البنك المركزى بأرصدة خارج الاحتياطيات الأجنبية لتلبية مدفوعات الدين فى المدى القصير، وكذلك بعض تدفقات محافظ الأوراق المالية لتجنب تذبذب احتياطى النقد الأجنبى عند حدوث موجة خروج للأموال الساخنة.

وبحسب بيانات البنك المركزى، يتعين على مصر سداد 3.5 مليار دولار قروض قصيرة الأجل خلال شهر ديسمبر منفردًا، فيما يتعين عليها سداد قروض قصيرة ومتوسطة الأجل خلال نوفمبر إلى يناير بقيمة 9.5 مليار دولار.

وكانت الأصول الاحتياطية الرسمية قد زادت 61 مليون دولار، لتصل إلى 33.2 مليار دولار، ويوظف البنك المركزى الجزء الأكبر من أصوله الرسمية كودائع بقيمة 11.7 مليار دولار، بينها 4.1 مليار دولار لدى البنوك المركزية الأخرى وبنك التسويات الدولية منها 2.7 مليار دولار قيمة اتفاقية مبادلة العملة مع الصين و1.4 مليار دولار اتفاقية مبادلة العملة مع الإمارات.

فيما يوظف 7.6 مليار دولار لدى بنوك تجارية يقع مقرها خارج مصر، ويوظف نحو 8.3 مليار دولار فى الذهب، فيما يوظف 12.4 مليار دولار بأصول أخرى لم يحددها.