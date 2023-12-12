الاتحاد الأوروبي ينتقد محاولة أوبك عرقلة اتفاق كوب28 بشأن الوقود الأحفوري

MENAFN - Al-Borsa News) انتقد مفوض شؤون المناخ في الاتحاد الأوروبي بشدة اليوم السبت محاولة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عرقلة اتفاق بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، واصفا المحاولة بأنها“غير مفيدة” و”ليست صالحة”.

ويناقش ما يقرب من 200 دولة مجتمعة في دبي لحضور قمة المناخ ما إذا كان سيتم الاتفاق للمرة الأولى على إنهاء استخدام العالم للوقود الأحفوري، وهو السبب الرئيسي لتغير المناخ.

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وفي تدخل غير معتاد حث الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص دول مجموعة أوبك+ قبل أيام، في رسالة اطلعت عليها رويترز، على رفض أي اتفاق يتعلق بالوقود الأحفوري خلال المؤتمر.

وعن الرسالة قال فوبكه هوكسترا مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالمناخ“بالنسبة للكثيرين، ومنهم أنا، اعتبر ذلك أمرا ليس صالحا وغير مفيد ولا ينسجم مع موقف العالم فيما يتعلق بالوضع المأساوي للغاية لمناخنا”.

وقال هوكسترا لرويترز في مقابلة“نحن هنا لا نولي اهتماما لمصالحنا الوطنية أو المالية المحددة بشكل ضيق... نحن هنا للقيام بما هو صحيح لمستقبل العالم”.

وتطالب 80 دولة على الأقل، منها الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الفقيرة والمعرضة لآثار تغير المناخ، بأن يدعو اتفاق كوب28 بوضوح إلى إنهاء استخدام الوقود الأحفوري في نهاية المطاف.

وقال هوكسترا“يجب أن تكون هذه بداية لنهاية (الوقود) الأحفوري، وعلينا جميعا أن نقر بذلك سواء أنتجنا النفط أو استهلكناه أم لا”.

وأضاف أنها ستكون“فضيحة” إذا لم يتوصل مؤتمر كوب28 إلى اتفاق من شأنه أن يمنح العالم فرصة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى مستوى 1.5 درجة مئوية، وهو الحد الذي يقول العلماء إنه سيجنب العالم آثارا كارثية.

ويقول مراقبون ومفاوضون في كوب28 إن الدول الأعضاء في أوبك وأوبك+، ومنها السعودية وروسيا، من أقوى المعارضين لاتفاق التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري خلال المؤتمر.

وقال ألدن ماير، المشارك في المؤتمر مع مركز الأبحاث إي3جي، إن هذه هي المرة الأولى التي تتدخل فيها أمانة أوبك في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ بإرسال مثل هذه الرسالة“وهذا يشير إلى بعض الذعر”.

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