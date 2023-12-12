تراجع أسعار الأعلاف والدواجن بعد النزول الأخير للدولار الموازى

(MENAFN
- Al-Borsa News) الدماصى : نطالب الحكومة بتوفير تمويلات مخفضة للتوسع خلال العام المقبل
أثرت أسعار الدولار بالسوق الموازي على قطاعى الأعلاف والدواجن على مدار الأيام الماضية.
قال المهندس محمد عبد الحميد رئيس مجموعة المؤمن لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن السوق الموازى تحكم فى العملية التسعيرية الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه خلال الأيام الحالية يشهد استقرارا نسبيا مما تسبب فى انخفاض أسعار الأعلاف.
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أوضح أن الذرة الصفراء البرازيلى والأرجنتينى والأوكرانى شهدا تراجعا بقيمة ألف جنيه خلال أسبوعين، وسجلت“البرازيلى والأرجنتينى” نحو 12.8 ألف جنيه بدلا من 13.8 ألف جنيه كما سجلت الأوكرانى 11.8 ألف جنيه بدلا من 12.8 ألف جنيه.
وأضاف رئيس المجموعة ل“البورصة”، أن خام فول الصويا انخفض بقيمة 4 آلاف جنيه للطن الواحد حيث سجلت (الصويا ال 44%) نحو 31 ألف جنيه للطن الواحد بدلا من 35 ألف بنفس المدة الزمنية السابقة، مؤكدا أن السوق يشهد استقرارا فى حجم الطلب رغم زيادة المعروض.
وخفضت شركة المؤمن لأعلاف الثروة الحيوانية أسعارها بقيمة 500 جنيه لجميع الأصناف ليسجل سعر البادى سوبر 23% نحو 22.4 ألف جنيه ونامى سوبر 21% نحو 22.2 ألف جنيه وناهى سوبر 19% نحو 22.1 ألف جنيه وبادى نامى 21% نحو 21.8 ألف جنيه وبياض 18% نحو 20.2 ألف جنيه.
وفى سياق متصل، قال المهندس عادل الدماصى رئيس مجموعة الدماصى لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن أسعار الأعلاف شهدت تراجعا جديدا بنحو 500 جنيه خلال أسبوع واحد حيث سجل متوسط سعر طن علف تسمين الدواجن مابين 22 ل 22.5 ألف جنيه للطن الواحد حسب الأسواق.
وأضاف أن انخفاض أسعار الأعلاف والخامات سيؤثر بدرجة كبيرة على أسعار الدواجن بالأسواق، متوقعا انخفاض أسعارها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة إذا استمرت أسعار الأعلاف فى الانخفاض.
لفت إلى أن شركات الأعلاف تخاطب الحكومة بالعمل على استقرار القطاع وضبط وتيرة دخول مدخلات الإنتاج لفترة طويلة، بما يسمح بعودة صغار المربين لمنظومة التربية وبالتالى زيادة الطلب على الأعلاف.
وطالب الدماصى بتوفير التمويلات اللازمة للمستوردين وشركات الأعلاف وقطاع الدواجن من أجل التوسع فى الاستثمارات خلال العام المقبل. العنانى : بعض التجار سَعر الخامات على السوق الموازى رغم حصوله عليها بسعر البنك
وأكد المهندس محمود العنانى رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أن هناك انخفاض ملحوظ فى أسعار دواجن التسمين بسعر يقل عن مبادرة مجلس الوزراء عند 65 جنيها للكيلو من أرض المزرعة حيث سجلت الدواجن أمس السبت من أرض المزرعة 61 جنيها فقط لتصل للمستهلك بنحو 70 جنيها للكيلو الواحد.
وأضاف أن انخفاض أسعار الصويا ساهمت فى انخفاض أسعار الدواجن لدخولها بنسبة 40% فى الأعلاف تامة الصنع.
أوضح أن أسعار بيض المائدة ما زالت مرتفعة بسبب أن التكلفة الإنتاجية للدواجن والبيض تزيد مع حلول فصل الشتاء بسبب التدفئة وارتفاع كميات النفوق، بجانب زيادة سعر خامات الأعلاف الفترة الماضية فى ظل زيادة سعر العملة الأجنبية بالسوق الموازى.
لفت إلى أن هناك بعض المستوردين قاموا بتدبير العملة الأجنبية من بعض البنوك المحلية لاستيراد خامات الأعلاف كالذرة والصويا ثم قاموا بتسعير هذه الخامات بعد الإفراج الجمركى عنها على أسعار السوق الموازى لتحقيق أرباح على حساب المستهلكين والمربين والمزارع التى مازالت ملتزمة بمبادرة مجلس الوزراء.
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