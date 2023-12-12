71 مليون دولار زيادة فى احتياطى النقد الأجنبى لمصر خلال نوفمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر بقيمة 71 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضى، ليصل إلى 35.173 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى .
وكان احتياطى النقد الأجنبى قد سجل خلال شهر أكتوبر الماضى 35.102 مليار دولار.
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وواصل احتياطى النقد الأجنبى المصرى زيادته التدريجية منذ أغسطس 2022، ويتكون احتياطى النقد الأجنبى من سلة عملات أجنبية وذهب وحقوق سحب خاصة.
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