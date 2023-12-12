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71 مليون دولار زيادة فى احتياطى النقد الأجنبى لمصر خلال نوفمبر

12/12/2023 7:00:28 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر بقيمة 71 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضى، ليصل إلى 35.173 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى .

وكان احتياطى النقد الأجنبى قد سجل خلال شهر أكتوبر الماضى 35.102 مليار دولار.

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وواصل احتياطى النقد الأجنبى المصرى زيادته التدريجية منذ أغسطس 2022، ويتكون احتياطى النقد الأجنبى من سلة عملات أجنبية وذهب وحقوق سحب خاصة.

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