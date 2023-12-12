ميتا تبدأ التشفير التام للرسائل على فيسبوك وماسنجر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“ميتا بلاتفورم” الأمريكية، بدء عملية التشفير التام لجميع المحادثات والمكالمات الشخصية على فيسبوك وماسنجر.

وذكرت شركة التواصل الاجتماعي – وفقا لقناة الحرة الأمريكية اليوم الخميس – أن خاصية التشفير التام ستكون متاحة للمستخدمين على الفور، لكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم تحديث جميع حسابات ماسنجر، ليكون ضمن الإعدادات المفترضة.

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وأوضحت أن برنامج ماسنجر كان لديه في السابق خيار تشغيل خاصية التشفير التام، مما يسمح بقراءة الرسائل من قبل المرسل والمتلقي فقط، لكن مع هذا التغيير سيتم تشفير الرسائل بشكل تلقائي.

وأشارت الشركة إلى أن الخاصية يمكن أن تساعد في حماية المستخدمين من عمليات القرصنة والمحتالين والمجرمين؛ حيث قامت منصة واتساب التابعة لشركة ميتا بتشفير الرسائل بالفعل.

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