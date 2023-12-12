النواب الفلبيني يوافق على موازنة العام المقبل البالغة 5.7 مليار بيزو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس النواب الفلبيني على الموازنة الوطنية للعام المقبل التي بلغت 5.768 مليار بيزو فلبيني، ما يمهد الطريق لرئيس البلاد، فرديناند ماركوس الابن، ليوقع على خطة الإنفاق قبل نهاية العام الجاري.
وذكرت شبكة“إيه بي إس سي بي إن” الفلبينية اليوم الإثنين أن مجلسي الشيوخ والشعب صدقا بصورة منفصلة على تقرير لجنة المؤتمر المكونة من المجلسين والتي عملت على تسوية الاختلافات في نسختي المجلسين للموازنة المقبلة.
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ويعد مجلس الشيوخ أول من صدق على التقرير الذي وضعته اللجنة في صيغته النهائية في وقت سابق اليوم.
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