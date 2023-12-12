النواب الفلبيني يوافق على موازنة العام المقبل البالغة 5.7 مليار بيزو

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس النواب الفلبيني على الموازنة الوطنية للعام المقبل التي بلغت 5.768 مليار بيزو فلبيني، ما يمهد الطريق لرئيس البلاد، فرديناند ماركوس الابن، ليوقع على خطة الإنفاق قبل نهاية العام الجاري.

وذكرت شبكة“إيه بي إس سي بي إن” الفلبينية اليوم الإثنين أن مجلسي الشيوخ والشعب صدقا بصورة منفصلة على تقرير لجنة المؤتمر المكونة من المجلسين والتي عملت على تسوية الاختلافات في نسختي المجلسين للموازنة المقبلة.

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ويعد مجلس الشيوخ أول من صدق على التقرير الذي وضعته اللجنة في صيغته النهائية في وقت سابق اليوم.

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