يومان على غلق مزايدة شلاتين للتنقيب عن الذهب ولم يتقدم أحد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال مسؤول بشركة شلاتين للثروة المعدنية لـ”البورصة”، إنه حتى الآن لم تتقدم أى شركة بعروض لمزايدة الذهب العالمية التى طرحتها الشركة فى وقت سابق هذا العام وينتهى أجلها بعد غد الخميس.
وأضاف أن شركتين إضافيتين سحبتا كراسة الشروط بعد المد الأخير للمزايدة، حتى 14 ديسمبر المقبل.
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وطرحت الشركة مزايدة للتنقيب عن الذهب فى أبريل الماضى، وكان من المفترض غلق باب التقديم فى 10 أغسطس قبل أن يتم مدها 3 شهور إضافية لتنتهى 9 نوفمبر الماضى، لكن مدت الشركة مرة أخرى لينتهى التقديم فى 14 ديسمبر من العام الجارى.
وبحسب مصدرين تحدثا لـ”البورصة” سابقا، فإنه قبل مد المزايدة للمرة الثانية سحبت 8 شركات مصرية وأجنبية كراسات الشروط، لكن أيًا منها لم يقدم عروضًا فنية ومالية.
وعلى موقعها الإلكترونى أرجعت الشركة ذلك إلى إتاحة الفرصة للشركات لشراء كراسة الشروط وحزم البيانات وتقييم مناطق المزايدة، وحتى يتقدم أكبر عدد ممكن من الشركات لضمان التنافس بينها وبما يحقق الغرض من المزايدة وتشجيعا للشركات العالمية للاستثمار فى مجال التعدين فى مصر.
ووضعت الشركة شروطًا للمزايدة أثارت الجدل حينها، ومنها أن يكون لدى الشركة خبرة لا تقل عن 10 سنوات فى استكشاف واستغلال مناطق التعدين المرخصة، وأن يكون لدى الفريق العامل بها خبرات تراكمية تزيد على 100 عام فى مجال استغلال واستكشاف أماكن التعدين، كما أن احتياطى الشركة المتقدمة للمزايدة من الذهب يجب ألا يقل عن 10 ملايين أونصة، وأن يكون معدل الإنتاج السنوى للشركة يفوق 500 ألف أونصة.
وقالت المصادر فى وقت سابق إن الشركات المتقدمة ليس عليها التوافق مع كل الشروط الفنية، لكن هناك مرونة تسمح بحصول الشركات على تقييمات منخفضة فى بعض الشروط ومرتفعة فى شروط أخرى، بما يعزز فرص الشركات بالفوز بالمزايدة.
وتُحتسب حصة“شلاتين” من الإنتاج بعد الإتاوات البالغة 5% واستعادة التكلفة وحصة هيئة الثروة المعدنية، ويكون اقتسام الإيرادات كالتالى 65% لاستعادة التكاليف و35% مشاركة أرباح، ويتم توزيع الأرباح المتوقع مشاركتها بعد استرداد التكلفة والإتاوات بواقع 31% لهيئة الثروة المعدنية، وأقل من 20% لشلاتين و49% أو أكثر للشركة الفائزة.
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