يومان على غلق مزايدة شلاتين للتنقيب عن الذهب ولم يتقدم أحد

MENAFN - Al-Borsa News) قال مسؤول بشركة شلاتين للثروة المعدنية لـ”البورصة”، إنه حتى الآن لم تتقدم أى شركة بعروض لمزايدة الذهب العالمية التى طرحتها الشركة فى وقت سابق هذا العام وينتهى أجلها بعد غد الخميس.

وأضاف أن شركتين إضافيتين سحبتا كراسة الشروط بعد المد الأخير للمزايدة، حتى 14 ديسمبر المقبل.

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وطرحت الشركة مزايدة للتنقيب عن الذهب فى أبريل الماضى، وكان من المفترض غلق باب التقديم فى 10 أغسطس قبل أن يتم مدها 3 شهور إضافية لتنتهى 9 نوفمبر الماضى، لكن مدت الشركة مرة أخرى لينتهى التقديم فى 14 ديسمبر من العام الجارى.

وبحسب مصدرين تحدثا لـ”البورصة” سابقا، فإنه قبل مد المزايدة للمرة الثانية سحبت 8 شركات مصرية وأجنبية كراسات الشروط، لكن أيًا منها لم يقدم عروضًا فنية ومالية.

وعلى موقعها الإلكترونى أرجعت الشركة ذلك إلى إتاحة الفرصة للشركات لشراء كراسة الشروط وحزم البيانات وتقييم مناطق المزايدة، وحتى يتقدم أكبر عدد ممكن من الشركات لضمان التنافس بينها وبما يحقق الغرض من المزايدة وتشجيعا للشركات العالمية للاستثمار فى مجال التعدين فى مصر.

ووضعت الشركة شروطًا للمزايدة أثارت الجدل حينها، ومنها أن يكون لدى الشركة خبرة لا تقل عن 10 سنوات فى استكشاف واستغلال مناطق التعدين المرخصة، وأن يكون لدى الفريق العامل بها خبرات تراكمية تزيد على 100 عام فى مجال استغلال واستكشاف أماكن التعدين، كما أن احتياطى الشركة المتقدمة للمزايدة من الذهب يجب ألا يقل عن 10 ملايين أونصة، وأن يكون معدل الإنتاج السنوى للشركة يفوق 500 ألف أونصة.

وقالت المصادر فى وقت سابق إن الشركات المتقدمة ليس عليها التوافق مع كل الشروط الفنية، لكن هناك مرونة تسمح بحصول الشركات على تقييمات منخفضة فى بعض الشروط ومرتفعة فى شروط أخرى، بما يعزز فرص الشركات بالفوز بالمزايدة.

وتُحتسب حصة“شلاتين” من الإنتاج بعد الإتاوات البالغة 5% واستعادة التكلفة وحصة هيئة الثروة المعدنية، ويكون اقتسام الإيرادات كالتالى 65% لاستعادة التكاليف و35% مشاركة أرباح، ويتم توزيع الأرباح المتوقع مشاركتها بعد استرداد التكلفة والإتاوات بواقع 31% لهيئة الثروة المعدنية، وأقل من 20% لشلاتين و49% أو أكثر للشركة الفائزة.