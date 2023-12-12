تراجع الذهب القادم مع العائدين من الخارج إلى 25 كيلو أول شهر من تجديد المبادرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباطأت وتيرة استيراد الذهب المعفى من الجمارك مع المصريين القادمين من الخارج خلال الشهر الأول من تجديد قرار يسمح لهم باصطحاب كميات محددة معفاة من الرسوم.
وبلغت حصيلة الذهب المعفى من الجمارك والقادم مع العائدين من الخارج نحو 25 كيلو خلال الشهر الأول من تجديد إلغاء الجمارك والرسوم الأخرى عن الذهب عدا ضريبة القيمة المضافة، وفق ما قالته مصادر حكومية لـ”البورصة”.
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ومدد مجلس الوزراء قرار إعفاء الجمارك عن الذهب لمدة 6 أشهر بداية من 11 نوفمبر الماضى وحتى مايو المقبل.
ولجأت الحكومة لقرار إعفاء الذهب من الجمارك بعدما شهدت السوق ارتفاعات كبيرة فى الأسعار، نتيجة نقص المعروض وزيادة الطلب على المعدن النفيس للتحوط من التضخم.
وشهد الشهر الأول من إطلاق المبادرة فى 11 مايو الماضى دخول 194 كيلو وارتفعت الكميات حتى وصلت إلى 3.24 طن بمتوسط 270 كيلو شهريًا.
ودخل معظم الذهب خلال أول 6 أشهر عبر مطار القاهرة الذى استحوذ على 89% من الذهب الوارد لمصر، بحسب بيانات نشرتها“البورصة” فى وقت سابق.
قال نادى نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك عدة أسباب ساعدت على انخفاض حصيلة الذهب مع القادمين من الخارج، منها أن أسعار الذهب فى السوق المحلى أصبحت مقاربة للسوق العالمى مع تباطؤ الطلب.
وذكر أن استمرار فرض ضريبة القيمة المضافة على الذهب مع المغتربين يرفع من السعر، وبالتالى انخفاض الكميات الواردة من الخارج بشكل ملحوظ وأصبحت مقتصرة على الإستخدام الشخصى فقط.
وأشار إلى أن توجه العاملين بالخارج أصبح للاحتفاظ بالدولار كبديل أكثر من الذهب.
وانخفضت مشتريات المصريين من العملات والسبائك الذهبية 39.4% خلال الربع الثالث من العام الحالى مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 6.3 طن مقابل 10.4 طن فى الربع الثانى، وتراجعت أيضًا على أساس سنوى عن مستوى 6.5 طن فى الربع الثالث من 2022.
فيما تراجعت مشتريات المشغولات إلى 6.6 طن خلال الربع الثالث من العام مقابل 6.9 طن خلال الربع الثانى و9 أطنان خلال الربع الثالث من 2022.
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