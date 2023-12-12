تراجع الذهب القادم مع العائدين من الخارج إلى 25 كيلو أول شهر من تجديد المبادرة

MENAFN - Al-Borsa News) تباطأت وتيرة استيراد الذهب المعفى من الجمارك مع المصريين القادمين من الخارج خلال الشهر الأول من تجديد قرار يسمح لهم باصطحاب كميات محددة معفاة من الرسوم.

وبلغت حصيلة الذهب المعفى من الجمارك والقادم مع العائدين من الخارج نحو 25 كيلو خلال الشهر الأول من تجديد إلغاء الجمارك والرسوم الأخرى عن الذهب عدا ضريبة القيمة المضافة، وفق ما قالته مصادر حكومية لـ”البورصة”.

موضوعات340 مليون دولار تمويلات الشركات الناشئة بمصر أول 10 أشهر من 2023 يومان على غلق مزايدة“شلاتين” للتنقيب عن الذهب ولم يتقدم أحد شركات الأخشاب تقاوم ضغوط السوق بزيادة ((المكون المحلى))

ومدد مجلس الوزراء قرار إعفاء الجمارك عن الذهب لمدة 6 أشهر بداية من 11 نوفمبر الماضى وحتى مايو المقبل.

ولجأت الحكومة لقرار إعفاء الذهب من الجمارك بعدما شهدت السوق ارتفاعات كبيرة فى الأسعار، نتيجة نقص المعروض وزيادة الطلب على المعدن النفيس للتحوط من التضخم.

وشهد الشهر الأول من إطلاق المبادرة فى 11 مايو الماضى دخول 194 كيلو وارتفعت الكميات حتى وصلت إلى 3.24 طن بمتوسط 270 كيلو شهريًا.

ودخل معظم الذهب خلال أول 6 أشهر عبر مطار القاهرة الذى استحوذ على 89% من الذهب الوارد لمصر، بحسب بيانات نشرتها“البورصة” فى وقت سابق.

قال نادى نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك عدة أسباب ساعدت على انخفاض حصيلة الذهب مع القادمين من الخارج، منها أن أسعار الذهب فى السوق المحلى أصبحت مقاربة للسوق العالمى مع تباطؤ الطلب.

وذكر أن استمرار فرض ضريبة القيمة المضافة على الذهب مع المغتربين يرفع من السعر، وبالتالى انخفاض الكميات الواردة من الخارج بشكل ملحوظ وأصبحت مقتصرة على الإستخدام الشخصى فقط.

وأشار إلى أن توجه العاملين بالخارج أصبح للاحتفاظ بالدولار كبديل أكثر من الذهب.

وانخفضت مشتريات المصريين من العملات والسبائك الذهبية 39.4% خلال الربع الثالث من العام الحالى مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 6.3 طن مقابل 10.4 طن فى الربع الثانى، وتراجعت أيضًا على أساس سنوى عن مستوى 6.5 طن فى الربع الثالث من 2022.

فيما تراجعت مشتريات المشغولات إلى 6.6 طن خلال الربع الثالث من العام مقابل 6.9 طن خلال الربع الثانى و9 أطنان خلال الربع الثالث من 2022.