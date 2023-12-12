340 مليون دولار تمويلات الشركات الناشئة بمصر أول 10 أشهر من 2023

MENAFN - Al-Borsa News) حصلت الشركات الناشئة المصرية على تمويلات بقيمة 340 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من العام الحالى، وفقاً لبيانات منظمة“أفريكا ذا بيج ديل”.

وحصلت 129 شركة مصرية ناشئة على تمويل أكثر من مليون دولار بقيمة إجمالية 2.1 مليار دولار منذ عام 2019 حتى نهاية أكتوبر الماضى، بواقع 100 مليون دولار فى 2019 ومثلها فى 2020، ونحو 500 مليون دولار فى 2021 و0.6 مليون دولار فى 2022.

وخلال الفترة من 2019 وحتى أكتوبر 2023، استحوذت مصر على 84% من إجمالى 2.5 مليار دولار تمويلات للشركات الناشئة فى المنطقة الشمالية، و16% من إجمالى 13 مليار دولار تمويلات للشركات الناشئة فى أفريقيا.

أضافت البيانات أن مصر تصدرت دول المنطقة الشمالية، حيث حصلت 3 شركات ناشئة فقط فى الجزائر على 185 مليون دولار تمويلات، وحصلت 10 شركات ناشئة فى تونس على 167 مليون دولار تمويلات، وحصلت 18 شركة ناشئة فى المغرب على 50 مليون دولار تمويلات.

كانت مصر من أكبر 4 دول حصلت فيها الشركات على تمويلات، حيث حصلت 194 شركة ناشئة فى نيجيريا على 4.2 مليار دولار تمويلات، وحصلت 129 شركة ناشئة فى كينيا على 2.5 مليار دولار، كما حصلت 132 شركة ناشئة فى جنوب أفريقيا على 2.2 مليار دولار.

لكن بوجه عام انخفضت قيمة التمويلات للشركات الناشئة هذا العام فى أفريقيا، حيث بلغت إجمالى التمويلات خلال أول ثلاثة أرباع من عام 2023 حوالى 2.3 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار بتراجع قدره 39.47%.

موضوعاتتراجع الذهب القادم مع العائدين من الخارج إلى 25 كيلو أول شهر من تجديد المبادرة يومان على غلق مزايدة“شلاتين” للتنقيب عن الذهب ولم يتقدم أحد شركات الأخشاب تقاوم ضغوط السوق بزيادة ((المكون المحلى))

وذكر التقرير أن آداء مصر كان ضعيفاً مقارنة بالسنوات السابقة.



