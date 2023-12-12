340 مليون دولار تمويلات الشركات الناشئة بمصر أول 10 أشهر من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حصلت الشركات الناشئة المصرية على تمويلات بقيمة 340 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من العام الحالى، وفقاً لبيانات منظمة“أفريكا ذا بيج ديل”.
وحصلت 129 شركة مصرية ناشئة على تمويل أكثر من مليون دولار بقيمة إجمالية 2.1 مليار دولار منذ عام 2019 حتى نهاية أكتوبر الماضى، بواقع 100 مليون دولار فى 2019 ومثلها فى 2020، ونحو 500 مليون دولار فى 2021 و0.6 مليون دولار فى 2022.
وخلال الفترة من 2019 وحتى أكتوبر 2023، استحوذت مصر على 84% من إجمالى 2.5 مليار دولار تمويلات للشركات الناشئة فى المنطقة الشمالية، و16% من إجمالى 13 مليار دولار تمويلات للشركات الناشئة فى أفريقيا.
أضافت البيانات أن مصر تصدرت دول المنطقة الشمالية، حيث حصلت 3 شركات ناشئة فقط فى الجزائر على 185 مليون دولار تمويلات، وحصلت 10 شركات ناشئة فى تونس على 167 مليون دولار تمويلات، وحصلت 18 شركة ناشئة فى المغرب على 50 مليون دولار تمويلات.
كانت مصر من أكبر 4 دول حصلت فيها الشركات على تمويلات، حيث حصلت 194 شركة ناشئة فى نيجيريا على 4.2 مليار دولار تمويلات، وحصلت 129 شركة ناشئة فى كينيا على 2.5 مليار دولار، كما حصلت 132 شركة ناشئة فى جنوب أفريقيا على 2.2 مليار دولار.
لكن بوجه عام انخفضت قيمة التمويلات للشركات الناشئة هذا العام فى أفريقيا، حيث بلغت إجمالى التمويلات خلال أول ثلاثة أرباع من عام 2023 حوالى 2.3 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار بتراجع قدره 39.47%.
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وذكر التقرير أن آداء مصر كان ضعيفاً مقارنة بالسنوات السابقة.
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