الجازى للتطوير تطرح وحدات إدارية بمشروعها فى القاهرة الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرحت شركة الجازى للتطوير العقارى وحدات إدارية ضمن مشروع“الجازى” فى مدينة القاهرة الجديدة.
وقالت ولاء العال، رئيس قطاع التسويق بالمجموعة وممثل المالك للتسويق والعلاقات العامة، إنه من المخطط بدء تسليم هذه الوحدات بعد عامين، وتتراوح مساحات الوحدات بين 90 و189 مترًا، وتطل الوحدات المطروحة على الممشى التجارى الرئيسى بالمشروع بعرض 20 مترًا.
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وتابعت: يقع هذا الجزء الإدارى“تشيس فيلد” داخل مشروع“الجازى” الذى يحتوى على المشروعات السكنية ذات العلامة التجارية العالمية“جى دبليو ماريوت” وقريبا“الريتز كارلتون” والذى سيتم طرحه للسوق قريبًا، بالإضافة إلى الفيرست مول وفندق موكسى التابع لشركة ماريوت العالمية.
وأوضحت، أن الوحدات المطروحة عبارة عن وحدات إدارية باسم“تشيس فيلد”، والتى تم تصميمها وفقا للمعايير العالمية التى تضمن بيئة عمل مهيأة للعاملين فى هذه المكاتب، كما سيتم تنفيذها بأعلى معايير الجودة، بما يتناسب مع اسم الشركة وسابقة أعمالها فى السوقين المصرى والعالمى، لافتة إلى أنه تم طرح مرحلتين سابقتين ضمن“تشيس فيلد” وتم تسويقهما فى وقت قياسى واستحوذا على إقبال واهتمام العملاء.
وأشارت إلى أن طرح هذه المرحلة الجديدة بالمشروع يأتى عقب إنهاء بيع الجزء السكنى ذات العلامة التجارية“جى دبليو ماريوت” بالمشروع.
يذكر أن مشروع شركة الجازى للتطوير العقارى، يقع على مساحة 63 فدانا باستثمارات تبلغ 7 مليارات جنيه، وهو مشروع سكنى يضم وحدات سكنية ذات العلامة التجارية العالمية، بالإضافة لجزء إدارى وجزء تجارى، يتم تنفيذه بالتمويل الذاتى.
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