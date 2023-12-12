الجازى للتطوير تطرح وحدات إدارية بمشروعها فى القاهرة الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت شركة الجازى للتطوير العقارى وحدات إدارية ضمن مشروع“الجازى” فى مدينة القاهرة الجديدة.

وقالت ولاء العال، رئيس قطاع التسويق بالمجموعة وممثل المالك للتسويق والعلاقات العامة، إنه من المخطط بدء تسليم هذه الوحدات بعد عامين، وتتراوح مساحات الوحدات بين 90 و189 مترًا، وتطل الوحدات المطروحة على الممشى التجارى الرئيسى بالمشروع بعرض 20 مترًا.

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وتابعت: يقع هذا الجزء الإدارى“تشيس فيلد” داخل مشروع“الجازى” الذى يحتوى على المشروعات السكنية ذات العلامة التجارية العالمية“جى دبليو ماريوت” وقريبا“الريتز كارلتون” والذى سيتم طرحه للسوق قريبًا، بالإضافة إلى الفيرست مول وفندق موكسى التابع لشركة ماريوت العالمية.

وأوضحت، أن الوحدات المطروحة عبارة عن وحدات إدارية باسم“تشيس فيلد”، والتى تم تصميمها وفقا للمعايير العالمية التى تضمن بيئة عمل مهيأة للعاملين فى هذه المكاتب، كما سيتم تنفيذها بأعلى معايير الجودة، بما يتناسب مع اسم الشركة وسابقة أعمالها فى السوقين المصرى والعالمى، لافتة إلى أنه تم طرح مرحلتين سابقتين ضمن“تشيس فيلد” وتم تسويقهما فى وقت قياسى واستحوذا على إقبال واهتمام العملاء.

وأشارت إلى أن طرح هذه المرحلة الجديدة بالمشروع يأتى عقب إنهاء بيع الجزء السكنى ذات العلامة التجارية“جى دبليو ماريوت” بالمشروع.

يذكر أن مشروع شركة الجازى للتطوير العقارى، يقع على مساحة 63 فدانا باستثمارات تبلغ 7 مليارات جنيه، وهو مشروع سكنى يضم وحدات سكنية ذات العلامة التجارية العالمية، بالإضافة لجزء إدارى وجزء تجارى، يتم تنفيذه بالتمويل الذاتى.