الحكومة تستعين بالبنك الدولى لتدشين سوق إلزامى لشهادات الكربون

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت مصادر لـ”البورصة” أن الحكومة استعانت بالبنك الدولى لتدشين سوق إلزامى لشهادات الكربون، وسيقوم البنك بالمساعدة فى التأسيس ونقل الخبرات اللازمة لتأسيس السوق، كما سيقدم الاستشارات اللازمة لوضع القانون التشريعى الخاص بالسوق الإلزامى.

وفى أسواق الكربون الإلزامية، تكون الشركات ملزمة بشراء أرصدة الكربون عندما تزيد انبعاثاتها على حد معين، من خلال شهادات تُصدر من الحكومات، كما هى الحال فى نظام تداول الانبعاثات الأوروبى.

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كما يمكن للشركات الأقل إطلاقًا للانبعاثات من الحد المسموح به بيع شهادات لكيانات أخرى تصدر انبعاثات كثيرة، وهذا يُجنب الأخيرة عقوبات تفرضها الحكومة، بموجب نظام تداول الانبعاثات.

وأضافت المصادر، إن الحكومة حاليًا تعمل على تأسيس مكتب التسجيلات والذى سيتبع حسب الخطة وزارة البيئة على غرار تجربة غانا فى تدشين السوق الإلزامية، وأن المشروعات التى سيتم تسجيلها ستكون حكومية.

وأشارت إلى أنه جارى حاليًا تأسيس لجنة فنية لسوق الكربون المرتقبة، بالإضافة إلى اعتماد المناهج القياسية الخاصة بمعايير شهادات الكربون من التحقيق والمصداقة للشهادات الوطنية للانبعاثات الكربونية.

وتهدف الحكومة من خلال تشدين السوق الطوعى المتوقع ظهوره خلال العام المقبل إلى الالتزام باتفاقية باريس للمناخ، بالإضافة إلى الاستفادة من الحوافز التى ستقدمها وجود سوق كربون إلزامى، حيث سيخلق مصدر مستدام لجذب الاستثمارات إلى مصر عبر طرح فائض الشهادات للبيع بالأسواق الخارجية، وفقًا لـ((المصادر)).

وأشارت إلى أن السوق الإلزامى سيشمل فى البداية القطاعات التى حددتها الحكومة المصرية فى تقرير ((المساهمات المحددة وطنيًا)) والذى يصدر سنويًا وتضع فيه الدولة مستهدفاتها لخفض البصمة الكربونية، فى قطاعات محددة، مما يلزمها بالاتفاق مع الحصص المعلنة من قبلها.

وتساعد أسواق الكربون على تعبئة الموارد، وتقليص التكاليف بما يتيح للبلدان والشركات المجال لتسهيل التحول، إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتشير التقديرات إلى أن تداول أرصدة الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية فى مكافحة تغير المناخ، بأكثر من النصف – بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030.

وبمرور الوقت، من المتوقع أن تصبح أسواق الكربون زائدة على الحاجة مع وصول كل بلد بصافى الانبعاثات إلى الصفر، وتلاشى الحاجة إلى تداول حقوق الانبعاثات.