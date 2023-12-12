الذهب يغلق التعاملات على تراجع وسط قوة الدولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار الذهب عند اغلاق تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية .
وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 1% تقريبًا أو 20.8 دولار عند 1993.7 دولار للأوقية، وهو أقل مستوى في نهاية الجلسة منذ منتصف شهر نوفمبر.
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بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% عند 104.15 نقاط في الساعة 09:29 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن لامس 104.26 نقطة.
Source:
MENAFN12122023000202011048ID1107579655
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