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الذهب يغلق التعاملات على تراجع وسط قوة الدولار

12/12/2023 7:00:27 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب عند اغلاق تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية .

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 1% تقريبًا أو 20.8 دولار عند 1993.7 دولار للأوقية، وهو أقل مستوى في نهاية الجلسة منذ منتصف شهر نوفمبر.

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بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% عند 104.15 نقاط في الساعة 09:29 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن لامس 104.26 نقطة.


Source:

MENAFN12122023000202011048ID1107579655

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