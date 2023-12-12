الذهب يغلق التعاملات على تراجع وسط قوة الدولار

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب عند اغلاق تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية .

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 1% تقريبًا أو 20.8 دولار عند 1993.7 دولار للأوقية، وهو أقل مستوى في نهاية الجلسة منذ منتصف شهر نوفمبر.

موضوعاتتباين أداء أسواق الخليج مع تقلبات أسعار النفط أسعار النفط تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع “النواب الفلبيني” يوافق على موازنة العام المقبل البالغة 5.7 مليار بيزو

بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% عند 104.15 نقاط في الساعة 09:29 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن لامس 104.26 نقطة.





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