أسعار النفط تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلقت أسعار النفط تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع، في وقت لا تزال فيه الأنظار مُعلقة على قرارات أسعار الفائدة التي تعلن عنها بنوك مركزية هذا الأسبوع، لا سيما قرار الفيدرالي الأمريكي.
سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي ارتفاعاً بتسع سنتات (بنسبة 0.13%) لتسجل عند التسوية 71.32 دولار للبرميل، وذلك بالتزامن مع المخاوف المرتبطة بـ“فائض المعروض”، رغم التخفيضات التي أقرتها أوبك + أخيراً.
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كذلك سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بـ 19 سنتا أو 0.25%، لتبلغ عند التسوية لتبلغ 76.03 دولار للبرميل.
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MENAFN12122023000202011048ID1107579654
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