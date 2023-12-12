أسعار النفط تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع

MENAFN - Al-Borsa News) أغلقت أسعار النفط تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع، في وقت لا تزال فيه الأنظار مُعلقة على قرارات أسعار الفائدة التي تعلن عنها بنوك مركزية هذا الأسبوع، لا سيما قرار الفيدرالي الأمريكي.

سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي ارتفاعاً بتسع سنتات (بنسبة 0.13%) لتسجل عند التسوية 71.32 دولار للبرميل، وذلك بالتزامن مع المخاوف المرتبطة بـ“فائض المعروض”، رغم التخفيضات التي أقرتها أوبك + أخيراً.

موضوعاتتباين أداء أسواق الخليج مع تقلبات أسعار النفط الذهب يغلق التعاملات على تراجع وسط قوة الدولار “النواب الفلبيني” يوافق على موازنة العام المقبل البالغة 5.7 مليار بيزو

كذلك سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بـ 19 سنتا أو 0.25%، لتبلغ عند التسوية لتبلغ 76.03 دولار للبرميل.





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