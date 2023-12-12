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تباين أداء أسواق الخليج مع تقلبات أسعار النفط

12/12/2023 7:00:26 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلقت أسواق الخليج على تباين في جلسة اليوم وسط تقلبات أسعار النفط وقبيل قرار الفيدرالي الأمريكي حول معدلات الفائدة يوم الأربعاء المقبل.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.75% في جلسة اليوم مسجلاً رابع مكاسب يومية على التوالي وسط سيولة بلغت 7.5 مليار ريال وارتفاع 84 سهماً من أصل 231 شركة مدرجة.

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وحسب موقع ( cnbc ) جاء الدعم بشكل رئيسي من ارتفاع سهم مصرف الراجحي بأكثر من 2% إلى أعلى مستوياته في 10 أشهر، كما قفز سهم stc بنحو 4% إلى أعلى مستوياته في 3 أشهر.

وارتفع سهم أرامكو بنسبة 0.3% بالتزامن ارتداد أسعار خام برنت يوم أمس من أدنى مستوى له في 5 أشهر.

وتراجع مؤشر بورصة قطر بنحو 0.4% ليغلق عند أدنى مستوياته في 6 أسابيع بعد انخفاضه للجلسة السابعة على التوالي بضغط من انخفاض سهم مجموعة QNB بنسبة 1.9%.

بينما ارتفع مؤشر الكويت الأول بنحو 0.7% إلى أعلى مستوياته في 7 أسابيع بدعم من ارتفاع سهمي بيتك والوطني بنسبة 0.4% 1% على التوالي.

وفي أسواق الإمارات، ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.1% في جلسة الإثنين بعد 5 جلسات متتالية من الخسائر بدعم من ارتفاع سهم ألفا ظبي بنسبة 3.6%.

بينما تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.4% مسجلاً ثامن خسارة يومية على التوالي ليغلق عند أدنى مستوياته في شهر بضغط من انخفاض سهمي إعمار العقارية وديوا بنسبة 1% و2.8% على التوالي.

Source:

MENAFN12122023000202011048ID1107579653

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