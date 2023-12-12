تباين أداء أسواق الخليج مع تقلبات أسعار النفط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلقت أسواق الخليج على تباين في جلسة اليوم وسط تقلبات أسعار النفط وقبيل قرار الفيدرالي الأمريكي حول معدلات الفائدة يوم الأربعاء المقبل.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.75% في جلسة اليوم مسجلاً رابع مكاسب يومية على التوالي وسط سيولة بلغت 7.5 مليار ريال وارتفاع 84 سهماً من أصل 231 شركة مدرجة.
موضوعات متعلقة
أسعار النفط تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع الذهب يغلق التعاملات على تراجع وسط قوة الدولار “النواب الفلبيني” يوافق على موازنة العام المقبل البالغة 5.7 مليار بيزو
وحسب موقع ( cnbc ) جاء الدعم بشكل رئيسي من ارتفاع سهم مصرف الراجحي بأكثر من 2% إلى أعلى مستوياته في 10 أشهر، كما قفز سهم stc بنحو 4% إلى أعلى مستوياته في 3 أشهر.
وارتفع سهم أرامكو بنسبة 0.3% بالتزامن ارتداد أسعار خام برنت يوم أمس من أدنى مستوى له في 5 أشهر.
وتراجع مؤشر بورصة قطر بنحو 0.4% ليغلق عند أدنى مستوياته في 6 أسابيع بعد انخفاضه للجلسة السابعة على التوالي بضغط من انخفاض سهم مجموعة QNB بنسبة 1.9%.
بينما ارتفع مؤشر الكويت الأول بنحو 0.7% إلى أعلى مستوياته في 7 أسابيع بدعم من ارتفاع سهمي بيتك والوطني بنسبة 0.4% 1% على التوالي.
وفي أسواق الإمارات، ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.1% في جلسة الإثنين بعد 5 جلسات متتالية من الخسائر بدعم من ارتفاع سهم ألفا ظبي بنسبة 3.6%.
بينما تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.4% مسجلاً ثامن خسارة يومية على التوالي ليغلق عند أدنى مستوياته في شهر بضغط من انخفاض سهمي إعمار العقارية وديوا بنسبة 1% و2.8% على التوالي.
Source:
MENAFN12122023000202011048ID1107579653
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.