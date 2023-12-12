تباين أداء أسواق الخليج مع تقلبات أسعار النفط

MENAFN - Al-Borsa News) أغلقت أسواق الخليج على تباين في جلسة اليوم وسط تقلبات أسعار النفط وقبيل قرار الفيدرالي الأمريكي حول معدلات الفائدة يوم الأربعاء المقبل.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.75% في جلسة اليوم مسجلاً رابع مكاسب يومية على التوالي وسط سيولة بلغت 7.5 مليار ريال وارتفاع 84 سهماً من أصل 231 شركة مدرجة.

موضوعاتأسعار النفط تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع الذهب يغلق التعاملات على تراجع وسط قوة الدولار “النواب الفلبيني” يوافق على موازنة العام المقبل البالغة 5.7 مليار بيزو

وحسب موقع ( cnbc ) جاء الدعم بشكل رئيسي من ارتفاع سهم مصرف الراجحي بأكثر من 2% إلى أعلى مستوياته في 10 أشهر، كما قفز سهم stc بنحو 4% إلى أعلى مستوياته في 3 أشهر.

وارتفع سهم أرامكو بنسبة 0.3% بالتزامن ارتداد أسعار خام برنت يوم أمس من أدنى مستوى له في 5 أشهر.

وتراجع مؤشر بورصة قطر بنحو 0.4% ليغلق عند أدنى مستوياته في 6 أسابيع بعد انخفاضه للجلسة السابعة على التوالي بضغط من انخفاض سهم مجموعة QNB بنسبة 1.9%.

بينما ارتفع مؤشر الكويت الأول بنحو 0.7% إلى أعلى مستوياته في 7 أسابيع بدعم من ارتفاع سهمي بيتك والوطني بنسبة 0.4% 1% على التوالي.

وفي أسواق الإمارات، ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.1% في جلسة الإثنين بعد 5 جلسات متتالية من الخسائر بدعم من ارتفاع سهم ألفا ظبي بنسبة 3.6%.

بينما تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.4% مسجلاً ثامن خسارة يومية على التوالي ليغلق عند أدنى مستوياته في شهر بضغط من انخفاض سهمي إعمار العقارية وديوا بنسبة 1% و2.8% على التوالي.

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