ممثلو ((الأوراق المالية)) يطالبون بمزيد من المحفزات للقطاع خلال السنوات الستة المقبلة

ذكر ممثلو صناعة الأوراق المالية، أن جذب الاستثمار فى السوق المصرى مازال بحاجة لتحفيز، خاصة وأن الفترة الحالية تشمل صعودا قويا لمؤشر البورصة المصرية الرئيسى، وتنوع أدوات الاستثمار غير المباشر.

كما قدم الخبراء اقتراحات بضرورة تعديل التشريعات الخاصة بنود الرخصة الذهبية بإتاحة تمويل منخفض التكلفة من البنوك الحكومية لمن يرغب فى طرح الشركات بالبورصة، وكذلك إلغاء كل الضرائب على تعاملات الأوراق المالية المختلفة، خلال الفترة الرئاسية المقبلة.

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قال عونى عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق المال المصرى يحتاج جذب رؤوس أموال جديدة لتعزز بدورها أحجام التداول الحالية فى البورصة موضحًا أنها مرشحة بقوة لتكون القاطرة التى تدفع عجلة الاقتصاد للنمو بمعدلات هائلة.

وأضاف أنه يجب تحليل نجاح أسواق المال العربية خلال السنوات، ومعرفة سبب انتقال رؤوس أموال كبيرة لها، مع العمل على توفير نفس الأجواء لجذب تلك الاستثمارات.

قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية“إيكما”، إن السنوات المقبلة تتطلب البناء على ما حققه الاقتصاد المصرى من نمو خلال الفترة الماضية.

أضاف أنه أصبح من المطلوب تسريع وتيرة طرح حصص من الشركات الحكومية بسوق المال، مما سينعكس على صناعة الأوراق المالية إيجابًا ويعزز من كفاءة بنوك الاستثمار المصرية.

أوضح أن النمو الكبير فى رأس المال السوقى الذى أصبح أعلى مستوى 1.7 تريليون جنيه، يجب أن تستهدف الدولة مضاعفته خلال السنوات القليلة القادمة.

وذكرت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن أبرز مطالب العاملين بصناعة الأوراق المالية تتلخص فى ضرورة فصل التسويات الورقية عن النقدية، مما سيسهم فى تسريع إعادة تدوير السيولة بين الأسهم بالسوق.

أضافت أنه يجب تنفيذ بنود برنامج الطروحات الحكومية المعلن عنها سريعًا، مع استكمال تخارج الحكومة من الأنشطة المختلفة وفقًا لوثيقة ملكية الدولة.

أوضحت أن الوضع الحالى للبورصة يجعل هناك فرصة يجب استغلالها تتمثل فى قفزات النمو ورغبة المستثمرين فى التحوط من انخفاض قيمة العملة مع وجود وعى بأن الاحتفاظ بالمدخرات فى أى وسيلة أخرى مهدد بتحقيق عوائد سلبية.

شددت على أن اللحظة الحالية تحتم إلغاء الضرائب على التعامل فى الأوراق المالية لتعزيز الزيادة فى أعداد المكودين ومستثمرى البورصة منذ بداية العام الجارى.

وطالبت بضرورة إضافة حافز على الرخصة الذهبية التى يتم إصدارها للمستثمرين، بأن يتم إتاحة الحصول على تمويل منخفض التكلفة فى حالة طرح الشركات بالبورصة.

ذكرت راندا حامد، عضو مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية، أنه يجب زيادة اهتمام الحكومة بوجود طروحات عامة بمعدلات أكبر خلال السنوات المقبلة، نظرًا لكون السوق المصرى جاذب فى ظل انخفاض أسعار الأسهم.

أضافت أنه يجب استهداف زيادة رأس المال السوقى ليعادل نحو 60% على الأقل من الناتج المحلى الإجمالى، مع تكويد ما يتجاوز 10 أضعاف المستثمرين الموجودين حاليًا بالسوق.

لفتت إلى أن استمرار المحفزات الحالية الخاصة بإعفاء صناديق الاستثمار من الضرائب تؤدى لتنويع أدوات الاستثمار أمام المتعاملين.

ذكر محمد كمال، عضو مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية، أن السوق المصرى أصبح مؤهلًا لاستقبال عدد أكبر من الشركات وأصبحت أحجام التداولات قياسية.

أضاف أنه من الضرورى الاهتمام بتفعيل دور سوق المال كأداة للتمويل، وكذلك لتخارج الحكومة من الشركات المختلفة بخلاف الشركات المدرجة ببرنامج الطروحات.

أكد أن الاهتمام بتعزيز نمو السوق عبر التشريعات المختلفة والمحفزات الضريبية سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد المصرى سريعًا.