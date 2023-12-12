كيف توفر رائدات الأعمال تمويلات مشروعاتهن؟

تلجأ رائدات الأعمال للحصول على قروض شخصية، بدلًا من الاستفادة من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى توفر التمويلات بفائدة 5%، وذلك بسبب العراقيل الخاصة بالإجراءات، كما أن بعضهن لم يُحاولن من البداية خوفًا من إهدار الوقت والجهد والوصول لنتيجة غير مُرضية لهن.

ولكن على الجانب الآخر، فإنهن يستفدن من المبادرات التى تُطلقها بعض الشركات الكبرى ضمن خطط المسؤولية المجتمعية تجاه النساء أو الصناديق الممولة للمشروعات الناشئة.

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وقالت لمياء خليل، مؤسسة شركة“سلوجين Sloujain” لتصميم وتنفيذ الحلى الفضة، إن أكبر عقبة تواجهها فى تنفيذ توسعات فى أعمالها، هى عدم قدرتها على تدبير التمويل اللازم، ومع ارتفاع أسعار الخامات بمعدلات كبيرة بشكل متكرر خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، فإن توفير الخامات يبتلع الإيرادات أولا بأول.

وأضافت خليل، أنها توجهت لكل البنوك العاملة فى السوق المصرى للاقتراض، ولكنها فشلت فى الحصول على قرض، لأنه محظور إقراض صناعات الذهب والفضة والسلاح، وطالبت بإجراء تعديلات على ذلك الحظر، بما يتيح تمويل أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حتى ولو لمرة واحدة فقط فى بداية المشروع.

وذكرت أنها توجهت أيضًا لجهاز تنمية المشروعات، ولكن التمويلات المتاحة لفئة مُصممى المشغولات – حال عدم توفر مصنع – لا تتجاوز 25 ألف جنيه، وهى قيمة لا تسمح بالتوسعات إذ أن سعر خامة الفضة حاليًا تصل لـ 40 ألف جنيه.

وأوضحت أنها عند فشل محاولاتها للحصول على قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة، اضطر زوجها لاقتراض قرض شخصى وتسخيره للمشروع، لأنها لم تستطع اجتياز تلك العقبة.

وقالت نهال على، مؤسسة منصة“فين كارت Fincart”، وهى متخصصة فى الربط بين التجارة الإلكترونية سواء علامات تجارية أو أفراد وشركات النقل وتوفير الخدمات اللوجيستية اللازمة بين الطرفين، إن هناك العديد من الفرص الداعمة لرائدات الأعمال سواء من خلال منح تمويلات مُيسرة أو منح أو من خلال تسهيل الحصول على الدعم الفنى.

وأضافت على، أنها لم تحصل على قروض استثمارية حتى الآن، ولكن كل التمويلات التى حصلت عليها المنصة حتى الآن، كانت من خلال مبادرات أو مسابقات داعمة لرواد الأعمال، ما ساعدهم على نمو أعمالهم وإجراء توسعات فى السوق.

وانطلقت المنصة فى مارس الماضى، وبدأت المنصة برأس مال 200 ألف جنيه، وتتعاون المنصة مع حوالى 12 شركة شحن، وتستهدف زيادتهم إلى 30 شركة بنهاية الربع الأول من 2024.

وأوضحت على، أن الدولة تقدم العديد من المبادرات والبرامج الداعمة للمشروعات التى يمتلكها نساء، كما أن بعض الجهات تُخصص“كوتة” محددة للدعم الفنى أو المادى الموجه للنساء، وهناك أحيانا امتيازات لا يستطيع الرجال الحصول عليها، مثل مبادرة“She's Next”، والتى حصلت منها على دعمًا ماديًا بقيمة 10 آلاف دولار، كما أنها تحصل على دعمًا فنيًا من مبادرة“مسك” السعودية، وتدريب لمدة 3 أشهر.

وقالت سلمى تمام مؤسسة شركة“ريمى دى Reme-D”، المتخصصة فى تصنيع تقنية PCR الكاشفة عن بعض الأمراض مثل فيروسات الكبد الوبائى ونقص المناعة المكتسبة، إنها لجأت للحصول على قرض شخصى لتنفيذ مشروعها، كما أنها لم تسعى للحصول على قروض باسم الشركة نظرًا للصعوبات التقليدية المعروفة عن تمويل المشروعات الناشئة.

وأضافت تمام، أن الشركة نجحت فى الحصول على تمويل مبدئى، من قبل الصندوق العمانى للتكنولوجيا OTF، قبل بداية المشروع وهى من ضمن الخطوات التى دعمت الشركة لتأسيس مصنعها فى المنطقة الصناعية بالتجمع، إذ يتم تصنيع“مختبرات المعامل” محليا بنسبة مكون محلى 95%، وهو ما لاقى استحسان هيئة التنمية الصناعة وهيئة الدواء المصرى، مما ساعد على تذليل العراقيل الإجرائية.

وذكرت تمام، أنها تستهدف التوسع داخل السوق المحلى، من خلال زيادة عدد المعامل التى تتعاون معها، وكذلك التوسع تصديريًا من خلال دخول السوق السودانى والنيجيرى من خلال مقر الشركة فى مصر، لتوفير السيولة دولارية تساعد الشركة على توفير وارداتها، وكذلك توسيع أعمالها.

وتطرقت إلى أنها تستهدف التوسع محليًا، من خلال التعاقد مع أكبر عدد من معامل التحاليل، وبدأت بالفعل من خلال 3 سلاسل كبرى للمعامل.

وقالت هدير شلبى، مؤسسة شركة“جرين فاشيون” – المتخصصة فى إعادة تدوير هدر الأقمشة وقطع الملابس المستعملة-، إنها فضلت تمويل مشروعها ذاتيًا برأس مال يُقدر بمليون جنيه من خلال المؤسسين، ولم تُحبذ فكرة الاقتراض من البنوك، وكذلك لم يكن الحصول على تمويلات من الجهات المانحة أمرًا سهلًا فى البداية.

وأضافت شلبى، أن أبرز الصعوبات التى واجهت المشروع فى البداية، كانت إقناع العاملات بنشاط المصنع المختلف عن صناعة الملابس التقليدية المعتادة، ما تتطلب فترات تدريب لهن من 3 إلى 6 أشهر فى البداية لإتقان تنفيذ المنتجات المستهدفة بجودة عالية، ووصل عدد العاملات فى المصنع حاليًا إلى نحو 100 عاملة.

ونوهت أن بدء مرحلة التوسع وزيادة الإنتاج اصطدمت باحتياج المشروع لتمويل، تتناسب مع احتياج المصنع لزيادة عدد الماكينات، وكذلك منح رواتب مناسبة للعمالة المتزايدة.

أوضحت أن المصنع بدأ بتمويلات ذاتية ثم تم عرض فكرة المشروع على عدد من الجهات المانحة، والتى أعلنت دعمها للمشروع بعد نجاحه، تطوير مستوى العاملات والإنتاج.

واستطردت، أن التوسعات الحالية فى أعمال المصنع من خلال إعادة تدوير الإيرادات بالكامل دون الحصول على الأرباح، حتى لا تضطر للبحث عن تمويلات أو الاقتراض، وبدأت المشروع فى 2018 من خلال مصنع صغير، يضم نحو 10 عاملات فقط.

وذكرت، أن عدد عملات المصنع حاليًا وصلوا لـ 150 ألف عميل محليًا وعالميًا، إذ تُصدر الشركة نحو 13% من إنتاجها الحالى، إلى دول مثل لبنان، والأردن، وفرنسا، والمغرب والجزائر، تستهدف خلال الفترة المقبلة تصدير 30% من إنتاجها والتركيز على أسواق الدول الأوروبية.

وقال هانى الديب، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأعمال فى البنك التجارى الدولى، إن دعم المرأة ضمن توجهات البنك، والتى تستهدف تمكين رائدات الأعمال فى مصر، وتعزيز إمكاناتهن، ودعم مجتمع من القيادات النسائية المؤهلة والمستعدة للارتقاء بأعمالهن إلى آفاق جديدة.

قال ماجد فهمى، الرئيس الأسبق لبنك التنمية الصناعية، إن تمويل المشروعات لا يقوم على أساس جندرى، ولكن يحكمه معايير تتعلق بنشاط الشركة وتاريخها من الناحية المالية واستقرارها إداريا وخططها التوسعية، لذلك لا تحصل الشركات التى تقودها نساء على امتيازات إضافية.

وأضاف فهمى، قد تواجه الشركات الناشئة بعض الصعوبات فى الحصول على قروض.

ولكن ذلك يرجع لافتقادها شروط ومتطلبات الحصول عليه، وهذه عقبة يواجهها شركات ناشئة يقودها رجال أيضا.

وتابع بأن الجهات التى تشترط كوتة محددة للتعاون مع رائدات الأعمال، تقدم ذلك ضمن خطط مسؤوليتها المجتمعية أو تتمكن جهات تمويلية غير مصرفية من القيام بذلك، لكن القطاع المصرفى يخضع لقواعد صارمة.