تطوير مصر تخطط للتوسع فى شراكاتها التنموية لتطبيق معايير الاستدامة على هامش COP28

تسعى شركة تطوير مصر للتوسع فى شراكاتها التنموية لتطبيق مبادئ الاستدامة داخل مجتمعاتها المتكاملة خلال مشاركتها فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 فى دورته الحالية المنعقدة فى دبى حالياً.

كما عرضت الشركة خلال مشاركتها بعدة جلسات لقمة المناخ تجربتها فى تطوير المجتمعات المستدامة والذكية لتبادل الخبرات ومساندة جهود الدولة المصرية فى تحقيق التنمية ورؤية 2023.

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قال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن شركة تطوير مصر شاركت فى قمة المناخ“COP28” للعام الثانى على التوالى، وكانت مشاركتها الأولى فى COP27 الذى انعقد العام الماضى بمدينة شرم الشيخ من خلال الشراكة مع UN Global Compact وهو“الميثاق العالمى للأمم المتحدة”.

وأضاف فى حوار لـ”البورصة”، أن هذه الشراكة بدأت عام 2022 وكانت نقلة نوعية لشركة تطوير مصر فى التحول نحو الاستدامة، منوهاً أن الشركة منذ تأسيسها عام 2014 حرصت على وضع هدف يسعى إلى تقديم مجتمعات مستدامة وذكية وسعيدة.

وتابع شلبى:“تمكنت الشركة من تحقيق هذا الهدف من خلال التعاون مع شركات عالمية كبيرة منها شنايدر إلكتريك والتى تعد أهم شريك فى هذا المجال لتطوير مصر حيث بدأ التعاون منذ 2017 لتطوير السوفت وير والهارد وير فى جميع المرافق والبنية التحتية والأنظمة الذكية، فضلاً عن تطوير مرحلة التصميمات والإنشاءات والإدارة والتشغيل على مبادئ علمية مستدامة”.

وأوضح أن قمة التغيرات المناخية تسهم فى وضع خطط الدول، فى إطار علمى يتوافق مع المعايير والأهداف الدولية واستراتيجية خفض الانبعاثات والحد من الآثار البيئية السلبية والعمل على التكيف مع التغير المناخى.

وأشار إلى أنه على هامش cop28 وقعت تطوير مصر اتفاقية تعاون جديدة مع شركة شنايدر إلكتريك للاستفادة من أحدث الحلول والبرمجيات المبتكرة لمنصة“AVEVA” لإدارة مرافق وخدمات مشروع إلمونت الجلالة بما يسهم فى تحسين كفاءة التشغيل وتخفيض التكلفة.

وأوضح أنه وفقا للتعاون ستوفر منصة“AVEVA” حلول البرمجيات المبتكرة فى إدارة نظم ومرافق مشروع إلمونت الجلالة الواقع على ساحل البحر الأحمر، من خلال إمكانية المراقبة الآمنة لكافة عمليات المشروع باستخدام نموذج لإدارة الأصول والتحليل اللحظى للعمليات، والإنذارات، والأحداث والبيانات المخزنة وتحويلها لمصدر معلومات موحد مما يجعل تشغيل وصيانة النظام أكثر كفاءة ومرونة.

“تطوير مصر” توقع مذكرة تفاهم مع“شنايدر إلكتريك”

تابع:“وذلك بجانب الإدارة لاستهلاك الطاقة والمياه وأنظمة الرى، وتوفير نظام يمكن تطويره لربط وإدماج عدد أكبر من المرافق والعمليات، وتعزيز العمليات التشغيلية للموارد والتأكد من إتاحتها على مدار الساعة مثل المصاعد المائلة وحلول التنقل الأخرى”.

وقال شلبى، إن ذلك يأتى فى إطار رؤية شركة تطوير مصر لإنشاء مشروعات عمرانية مستدامة من خلال الاستعانة بأحدث الحلول التكنولوجية التى تقدمها كبرى الشركات العالمية فى تصميم وتنفيذ وإدارة محفظة مشروعات الشركة المتنوعة، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة للعملاء وتخفيض تكلفة المعيشة.

ولفت إلى أن الشركة تعاقدت عام 2019 مع“شنايدر إلكتريك” لاستخدام منصة EcoStruxure فى عمليات تخطيط وتطوير البنية التحتية الذكية لمشروعات تطوير مصر، فضلاً عن استخدام منصة iTWO من Software RIB، لتوفير حلول البناء وإدارة المشاريع الذكية فى القطاع العقارى، ودمج التقنيات الرقمية المتطورة بمشروعاتها الحالية.

وأشار إلى وجود شراكات أخرى لشركة تطوير مصر فى هذا المجال مع العديد من كبرى الشركات منها السويدى إلكتريك وIBM وشركة Hunter لتطوير شبكات الرى داخل مشروعات تطوير مصر.

وأوضح شلبى، أن ذلك تم وفقاً لأهداف تقنية تساهم فى تطوير مجتمعات مستدامة وأهداف تجارية حيث يتم من خلال تطبيق تلك الأنظمة والمعايير تخفيض 50% فى استهلاك المياه والطاقة وهو ما يساهم فى توفير ما يتراوح بين 30 و40% فى فاتورة الصيانه للعملاء.

مشاركة الدكتور أحمد شلبى فى قمة المناخ 2023

وأضاف أن ذلك يعد هدف تجارى هام يحقق استفادة كبيرة للعملاء بطريقة مباشرة ولكن كان لابد من وضعه ضمن النموذج المعيارى الدولى international standard model الذى من خلاله يمكن رصد وتقليل الانبعاثات الكربونية داخل مشروعات ومقرات الشركة، منوهاً أن الشركة تقوم بإعداد تقرير البصمة الكربونية لها منذ عام 2021، وتسعى لتحقيق أهداف إيجابية خلال الأعوام القادمة وحتى عام 2030 ثم 2050.

وقال إن الشركة أسست وحدة للاستدامة تتكون من عدة إدارات للعمل على تحقيق أهداف ومعايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات“ESG”.

ولفت إلى أن الشركة تعمل على مراعاة جميع الأبعاد الخاصة بالـESG، وتعمل على إعداد تقارير استدامة تتناسب مع الأوضاع الحالية لقياس ومتابعة ورصد النجاحات التى يتم تحقيقها فى مجال الاستدامة لأنها أصبحت أسلوب حياة وليس رفاهية.

وتابع شلبى:“حيث أصبحت مصر ضمن اتفاقية عالمية تنص على أنه بحلول 2030 لا تتمكن أى شركة غير ملتزمة بمبادئ الاستدامة ولا تصدر تقارير استدامة ESG من الحصول على تمويل حتى وإن حصلت يكون التمويل ضعيف وبقيود معينة، كما أن الموضوع له أبعاد وأهداف كبيرة وهو السبب الحقيقى والرئيسى للمشاركة فى COP28 والشراكة مع UN Global Compact”.

وأشار إلى انضمام“تطوير مصر” إلى تحالف قادة الأعمال بأفريقيا ABLC، وتعد الشركة آخر عضو انضم إلى هذا التحالف الذى يضم ما يقرب من 60 شركة من القطاع الخاص على مستوى أفريقيا، والذى يتم من خلاله التنسيق فى عمليات التحول المستدام.

وأوضح أن“تطوير مصر” شاركت خلال cop28 فى جلسة تحالف قادة الأعمال فى أفريقيا وعرضت تجربتها وما تقوم به فى مشروعاتها ودورها مع تحالف قادة الأعمال فى إفريقيا وآليات التعاون مع UN Global Compact، وكيفية دعم المبادرات التى تساهم فى عملية التحول نحو الاستدامة فى قارة إفريقيا ومجتمع الأعمال بالقارة، وذلك بحضور Sanda Ojiambo مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس التنفيذى للميثاق العالمى للأمم المتحدة والدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة وحضور قيادات مهمة من مجتمع الأعمال بأفريقيا.

وأوضح شلبى أنه من الأحداث الهامة فى COP 28 بالنسبة لتطوير مصر الإعلان عن مبادرة“BEST” التى أطلقتها UN Global Compact وهى المبادرة الأولى من نوعها فى مصر حيث ستضع أسس وملامح واضحة لعملية التحول نحو الاستدامة، وتعمل على مساعدة شركات القطاع العقارى والتشييد والبناء للتحول نحو المدن المستدامة على أن تكون مشروعاتهم بشكل كامل أو جزء منهم مستدامة ومعتمدة.

وأشار الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر أنه تم اختياره عضو مجلس استشارى لهذه المبادرة، كما أن منظمة LEED International تشارك فى المجلس الاستشارى.

وتابع:“وتساهم تلك المبادرة فى نشر التوعية وعقد ورش عمل ليكون هناك القدرة على تنفيذ نموذج خاص فى مصر لتطبيق مبادئ الاستدامة، ونقل الخبرات فى هذا المجال لجميع شركات التطوير العقارى والعاملين فى هذه الصناعة لتكامل وتكاتف الجهود”.

وأضاف أنه تم توقيع شراكة جديدة مع UN Global Compact على هامش COP28 لتطوير مسابقة تطوير مصر للابتكار التى يتم تنظيمها بشكل سنوى، وهى مسابقة سنوية توفر للشباب المصرى فرصة لطرح حلول وأفكار مبتكرة للتعامل مع التحديات المتنوعة التى يواجهها القطاع العقارى.

وأشار إلى أن تطوير مصر تحرص طوال فترة المسابقة على دعم وتمكين المتقدمين من خلال عدد من التدريبات وورش العمل التى تساعدهم على تطوير حلولهم من الجوانب التقنية والتجارية، ويعرض المتسابقون حلولهم فى الحفل الختامى على لجنة من الخبراء والمتخصصين ويتنافسون على جوائز تمكنهم من أن يبدأوا مشاريعهم الخاصة، ويتركوا بصمتهم فى القطاع العقارى، ويتم تنظيم برنامج متكامل للفائزين.

وأوضح أنه بموجب الشراكة مع UN Global Compact فى هذه المسابقة سيتم تقديم منحة للشباب الفائزين للسفر إلى 3 جامعات بدولتى ألمانيا والدنمارك لتلقى المحاضرات وتبادل الخبرات وتنمية مهاراتهم فى هذا المجال، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهم لمقابلة رؤساء عدد من الشركات الكبرى التى تعمل فى مجالات مختلفة لعرض أفكارهم الفائزة وخطتهم المستقبلية للحصول على المزيد من الفرص والدعم لتطوير مشاريعهم.

وأوضح أنه بنهاية 2024 وبعد انتقال تطوير مصر للمبنى الجديد فى أركان بمدينة الشيخ زايد، ستتمكن الشركة من الإعلان عن تحقيق نتائج إيجابية جدا فيما يتعلق بخفض نسب الانبعاثات الكربونية بمقرات الشركة، حيث نتوقع أن تتعدى هذه النسب الأرقام المرصودة مسبقاً وهى 4.2% سنوياً.

وللشركة خطة طموحة تسعى من خلالها لخفض الانبعاثات الكربونية فى مشروعاتها بنسبة تصل إلى 42% خلال السنوات المقبلة، تماشياً مع خطة التنمية المستدامة 2030 وحرص الشركة على مساندة جهود الدولة فى مجابهة التغيرات المناخية.

وتتطلع الشركة للوصول إلى 0% انبعاثات بحلول عام 2050، من خلال التوسع فى الاعتماد على الحلول المستدامة والذكية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بجانب الحصول على المزيد من شهادات الاستدامة للحد من خفض الانبعاثات.

وقال شلبى، إن الشركة تسعى بشكل أساسى للاعتماد على المنتجات عالية الجودة، وتعمل الشركة على تعظيم الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية وإعادة استخدامها؛ حيث إنه فى مشروع المونت جلالة يتم استغلال الصخور التى يتم تكسيرها لبناء المشروع فى الخرسانة واللاند سكيب وبناء الحوائط وغيرها.

وأشار إلى أهمية الاعتماد على التمويل الأخضر والمستدام خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى وجود مفاوضات حالية مع عدد من المؤسسات والجهات التمويلية المحلية والدولية للحصول على تمويل أخضر ومستدام خلال الفترة المقبلة.

وقال شلبى، إنَّ المرحلة الحالية تتطلب من شركاء التنمية فى مقدمتهم مؤسسات الدولة المختلفة ومؤسسات المجتمع المدنى توفير التوعية اللازمة فى تطبيق مبادئ الاستدامة فى مختلف المجالات، وعلى القطاع الخاص الاستجابة السريعة لتطبيق تلك المعايير للوصول التنمية المرجوة، واستفادة جميع أطراف المجتمع وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية.