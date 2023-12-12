شركات التطوير العقارى تفتح بابًا تسويقيًا لمصانع الزجاج

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((خليل)): 20% زيادة بأسعار الزجاج منذ بداية العام الجارى
أدى اعتماد أغلب شركات التطوير العقارى على الزجاج فى تشطيب وجهات الوحدات السكنية والمبانئ التجارية بغرض توفير الطاقة وشكله الجمالى، إلى إنعاش مبيعات مصانع الزجاج بنسبة 15% خلال العام الجارى.
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قال دكتور جمال عبد العظيم، مدير عام شركة جلوبال للزجاج، إحدى مجموعة شركات أرما هائل سعيد أنعم وشركاه، إن الشركات العقارية تستحوذ على 80% من حجم إنتاج الشركة، نظرًا للاعتماد عليه فى الحفاظ على درجة الحرارة المبنى، وزاد الطلب على منتجات الشركة خلال الـ5 سنوات الماضية.
أضاف أن بعض مستلزمات الإنتاج التى تدخل فى إنتاج الزجاج يتم استيرادها من الإمارات وأوروبا، لذلك لابد من توفيرها محليًا للحد من تكاليف التصنيع.
أشار إلى أن مبيعات القطاع من الزجاج المستخدم فى أعمال البناء ارتفع بنسبة 15% وهذا معدل كبير مقارنة بالاعتماد على المصادر التسويقية الأخرى.
قال هيثم خلاف، مدير تسويق مصنع الدرديرى جلاس، إن شركات التطوير العقارى لها مقايس عند استخدام الزجاج فى أعمال الوجهات أبرزها أنه أخف وزنًا على المبانى من الطوب والخرسانة، وعاكس للحرارة وذات شكل جمالى، وصديقًا للبيئة.
لفت إلى أن أسعار الزجاج ارتفعت خلال العام الجاري بنسبة 20% بسبب التغيرات السعرية فى الخامات وزيادة الطلب.
ذكر أن نسبة إقبال الشركات العقارية على الشراء تخطى 50% منذ بداية العام الجارى.
أشار إلى أن حجم مبيعات المصنع ارتفعت عن العام الماضى بنسب تتراوح بين 10و15%، مدعومًا بزيادة الطلب على المنتج من القطاع العقارى. ((شلبي)): استخدام الشركات للزجاج يجعل المبنى صديقًا للبيئة
قالت دنيا خالد، مديرة التسويق بالشركة المصرية للزجاج، إن وفرة الخامات محليًا ساعدت الشركات على دعم حركة التصنيع وتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة من الزجاج المسطح المستخدم فى الأعمال الإنشائية سواء فى الوجهات أو التشطيبات الداخلية.
قال طارق عيد، عضو مجلس إدارة شركة الرياض كاسيل للتطوير العقاري، إن تكلفة الزجاج على الشركات تتفاوت بناءً على عدة عوامل مثل نوع الزجاج، وسماكته، وحجم المشروع، وتكلفة الواجهات مرتفعة مقارنة بالمواد البديلة مثل الألومنيوم والأسمنت، إلا أن لها فوائد عديدة تبرر تلك التكلفة منها الخفة والشفافية التي يوفرها.
أشار إلى أن تغيير استخدام الزجاج في واجهات المشاريع ذات تكلفة مناسبة للشركات على المدى الطويل على الرغم من أن التكلفة الابتدائية قد تكون أعلى، إلا أن الزجاج يتمتع بمتانة يعني أنه يتطلب صيانة أقل على المدى الطويل، مما يقلل من التكاليف التشغيلية.
قال معتز شلبى، رئيس القطاع التجاري بشركة أجنا للتنمية العمرانية، إن بعض الشركات العقارية تتجه إلى استخدام الزجاج العازل، الذي يسمح بدخول الضوء ولا يدخل الحرارة ما يقلل من استخدام الطاقة وبالتالي يصبح المبنى صديقًا للبيئة.
أشار إلى أن هذا النوع من الزجاج يتواجد بمصانع فى الصين وأمريكا، موضحًا أن شركات كثيرة فى مصر تتعامل مع الموردين فى تلك البلاد لاستيراد منتجات معينة.
كتبت_ أمل سعداوي
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