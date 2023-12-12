شركات التطوير العقارى تفتح بابًا تسويقيًا لمصانع الزجاج





أدى اعتماد أغلب شركات التطوير العقارى على الزجاج فى تشطيب وجهات الوحدات السكنية والمبانئ التجارية بغرض توفير الطاقة وشكله الجمالى، إلى إنعاش مبيعات مصانع الزجاج بنسبة 15% خلال العام الجارى.

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قال دكتور جمال عبد العظيم، مدير عام شركة جلوبال للزجاج، إحدى مجموعة شركات أرما هائل سعيد أنعم وشركاه، إن الشركات العقارية تستحوذ على 80% من حجم إنتاج الشركة، نظرًا للاعتماد عليه فى الحفاظ على درجة الحرارة المبنى، وزاد الطلب على منتجات الشركة خلال الـ5 سنوات الماضية.

أضاف أن بعض مستلزمات الإنتاج التى تدخل فى إنتاج الزجاج يتم استيرادها من الإمارات وأوروبا، لذلك لابد من توفيرها محليًا للحد من تكاليف التصنيع.

أشار إلى أن مبيعات القطاع من الزجاج المستخدم فى أعمال البناء ارتفع بنسبة 15% وهذا معدل كبير مقارنة بالاعتماد على المصادر التسويقية الأخرى.

قال هيثم خلاف، مدير تسويق مصنع الدرديرى جلاس، إن شركات التطوير العقارى لها مقايس عند استخدام الزجاج فى أعمال الوجهات أبرزها أنه أخف وزنًا على المبانى من الطوب والخرسانة، وعاكس للحرارة وذات شكل جمالى، وصديقًا للبيئة.

لفت إلى أن أسعار الزجاج ارتفعت خلال العام الجاري بنسبة 20% بسبب التغيرات السعرية فى الخامات وزيادة الطلب.

ذكر أن نسبة إقبال الشركات العقارية على الشراء تخطى 50% منذ بداية العام الجارى.

أشار إلى أن حجم مبيعات المصنع ارتفعت عن العام الماضى بنسب تتراوح بين 10و15%، مدعومًا بزيادة الطلب على المنتج من القطاع العقارى.

قالت دنيا خالد، مديرة التسويق بالشركة المصرية للزجاج، إن وفرة الخامات محليًا ساعدت الشركات على دعم حركة التصنيع وتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة من الزجاج المسطح المستخدم فى الأعمال الإنشائية سواء فى الوجهات أو التشطيبات الداخلية.

قال طارق عيد، عضو مجلس إدارة شركة الرياض كاسيل للتطوير العقاري، إن تكلفة الزجاج على الشركات تتفاوت بناءً على عدة عوامل مثل نوع الزجاج، وسماكته، وحجم المشروع، وتكلفة الواجهات مرتفعة مقارنة بالمواد البديلة مثل الألومنيوم والأسمنت، إلا أن لها فوائد عديدة تبرر تلك التكلفة منها الخفة والشفافية التي يوفرها.

أشار إلى أن تغيير استخدام الزجاج في واجهات المشاريع ذات تكلفة مناسبة للشركات على المدى الطويل على الرغم من أن التكلفة الابتدائية قد تكون أعلى، إلا أن الزجاج يتمتع بمتانة يعني أنه يتطلب صيانة أقل على المدى الطويل، مما يقلل من التكاليف التشغيلية.

قال معتز شلبى، رئيس القطاع التجاري بشركة أجنا للتنمية العمرانية، إن بعض الشركات العقارية تتجه إلى استخدام الزجاج العازل، الذي يسمح بدخول الضوء ولا يدخل الحرارة ما يقلل من استخدام الطاقة وبالتالي يصبح المبنى صديقًا للبيئة.

أشار إلى أن هذا النوع من الزجاج يتواجد بمصانع فى الصين وأمريكا، موضحًا أن شركات كثيرة فى مصر تتعامل مع الموردين فى تلك البلاد لاستيراد منتجات معينة.

كتبت_ أمل سعداوي