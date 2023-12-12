20 مليون ريال عُماني قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن البنك المركزي العماني، أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بسلطنة عمان بلغ 20 مليون ريال عُماني.

وأوضح البنك المركزي العماني – في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الإثنين- أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يوماً بلغت 15 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.660 ريالا عُمانيا.

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ووصل أقل سعر مقبول 98.660 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 37473ر5 بالمائة، ومتوسط العائد 44772ر5 بالمائة.

في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 364 يوماً 5 ملايين ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 095ر97 ريالا عُمانيا، و وصل أقل سعر مقبول 095ر97 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 91298ر2 بالمائة، ومتوسط العائد 00013ر3 بالمائة.

وتُعدّ أذون الخزانة أداةً مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.

وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 6.00 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50 بالمائة.

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