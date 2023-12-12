20 مليون ريال عُماني قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن البنك المركزي العماني، أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بسلطنة عمان بلغ 20 مليون ريال عُماني.
وأوضح البنك المركزي العماني – في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الإثنين- أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يوماً بلغت 15 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.660 ريالا عُمانيا.
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ووصل أقل سعر مقبول 98.660 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 37473ر5 بالمائة، ومتوسط العائد 44772ر5 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 364 يوماً 5 ملايين ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 095ر97 ريالا عُمانيا، و وصل أقل سعر مقبول 095ر97 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 91298ر2 بالمائة، ومتوسط العائد 00013ر3 بالمائة.
وتُعدّ أذون الخزانة أداةً مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 6.00 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50 بالمائة.
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MENAFN12122023000202011048ID1107579648
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