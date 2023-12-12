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انخفاض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.29%

12/12/2023 7:00:26 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم عند مستوى 4588.07 نقطة منخفضًا 13.5 نقطة، وبنسبة 0.29 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4601.54 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و 115 ألف و 960 ريالا عُمانيًا، مرتفعة بنسبة 49.2 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت التداول 6 ملايين و 137 ألف و 878 ريالا عُمانيًا، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

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وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.084 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.84 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 297 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 9.54 بالمائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 519 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 16.67 بالمائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 222 ألف ريال عُماني وبنسبة 7.13 بالمائة.

Source:

MENAFN12122023000202011048ID1107579647

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