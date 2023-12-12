انخفاض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.29%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم عند مستوى 4588.07 نقطة منخفضًا 13.5 نقطة، وبنسبة 0.29 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4601.54 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و 115 ألف و 960 ريالا عُمانيًا، مرتفعة بنسبة 49.2 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت التداول 6 ملايين و 137 ألف و 878 ريالا عُمانيًا، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
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وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.084 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.84 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 297 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 9.54 بالمائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 519 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 16.67 بالمائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 222 ألف ريال عُماني وبنسبة 7.13 بالمائة.
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MENAFN12122023000202011048ID1107579647
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