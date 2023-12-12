شركات استثمار ترفع توقعاتها الاقتصادية لـأوكرانيا لعام 2024

MENAFN - Al-Borsa News) أعربت شركة الاستثمار الأوكرانية (آي سي يو) عن توقعاتها بارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة تتراوح بين 5.8 و 5 في المئة في العام المقبل.

وذكرت دورية الأعمال الأوكرانية أن تقرير صادر عن (آي سي يو)، وهي مجموعة مالية مقرها في العاصمة الأوكرانية كييف، أوضح أنه من المفترض أن تصل معدلات التضخم في نهاية عام 2023 إلى 6.2 في المئة، في حين تشير التوقعات إلى أن معدلات التضخم سوف تصل إلى مستوى لا يزيد عن سبعة في المئة حتى صيف العام المقبل على الأقل ثم يتسارع بعد ذلك إلى حد ما.

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ومن المتوقع أن تتلقى أوكرانيا ما لا يقل عن 28 مليار دولار إلى 30 مليار دولار من المساعدات الخارجية، وسوف تنخفض قيمة العملة الأوكرانية الهريفنيا قليلاً في العام المقبل، على أن يصل سعر الصرف 40.7 هريفنيا إلى واحد دولار. ومن المتوقع أيضًا أن تنمو احتياطيات البنك الوطني إلى 44 مليار دولار.

ومن جانب آخر، رفعت شركة (دراجون كابيتال)، وهي عبارة عن منصة استثمارية متكاملة في العاصمة كييف، تقديراتها للنمو الاقتصادي في أوكرانيا عام 2023 ليصل إلى 5.2 في المئة. وتحتفظ الشركة بتوقعاتها لعام 2024، حيث تتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة أربعة في المئة.

ويتوقع المحللون أن يوافق الشركاء الدوليون على حزم الدعم المالي الجديدة الممنوحة إلى أوكرانيا وأن يقدموا حوالي 40 مليار دولار من التمويل المباشر للميزانية في عام 2024، حيث تتوقع (دراجون كابيتال وجود دعم مالي دولي كافٍ، يؤدي إلى زيادة احتياطيات البنك الأهلي الأوكراني تدريجياً لتصل إلى 45 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024.

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