شركات استثمار ترفع توقعاتها الاقتصادية لـأوكرانيا لعام 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعربت شركة الاستثمار الأوكرانية (آي سي يو) عن توقعاتها بارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة تتراوح بين 5.8 و 5 في المئة في العام المقبل.
وذكرت دورية الأعمال الأوكرانية أن تقرير صادر عن (آي سي يو)، وهي مجموعة مالية مقرها في العاصمة الأوكرانية كييف، أوضح أنه من المفترض أن تصل معدلات التضخم في نهاية عام 2023 إلى 6.2 في المئة، في حين تشير التوقعات إلى أن معدلات التضخم سوف تصل إلى مستوى لا يزيد عن سبعة في المئة حتى صيف العام المقبل على الأقل ثم يتسارع بعد ذلك إلى حد ما.
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ومن المتوقع أن تتلقى أوكرانيا ما لا يقل عن 28 مليار دولار إلى 30 مليار دولار من المساعدات الخارجية، وسوف تنخفض قيمة العملة الأوكرانية الهريفنيا قليلاً في العام المقبل، على أن يصل سعر الصرف 40.7 هريفنيا إلى واحد دولار. ومن المتوقع أيضًا أن تنمو احتياطيات البنك الوطني إلى 44 مليار دولار.
ومن جانب آخر، رفعت شركة (دراجون كابيتال)، وهي عبارة عن منصة استثمارية متكاملة في العاصمة كييف، تقديراتها للنمو الاقتصادي في أوكرانيا عام 2023 ليصل إلى 5.2 في المئة. وتحتفظ الشركة بتوقعاتها لعام 2024، حيث تتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة أربعة في المئة.
ويتوقع المحللون أن يوافق الشركاء الدوليون على حزم الدعم المالي الجديدة الممنوحة إلى أوكرانيا وأن يقدموا حوالي 40 مليار دولار من التمويل المباشر للميزانية في عام 2024، حيث تتوقع (دراجون كابيتال وجود دعم مالي دولي كافٍ، يؤدي إلى زيادة احتياطيات البنك الأهلي الأوكراني تدريجياً لتصل إلى 45 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024.
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MENAFN12122023000202011048ID1107579646
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