الإسكان: طرح قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة فى مدينة العبور

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن جهاز تنمية مدينة العبور عن طرح قطع الأراضي المقترحة للاستثمار بنظام التخصيص الفوري لشهر ديسمبر الجاري بالمدينة وفقاً للاشتراطات، على أن يتم التقديم بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى يوم 15 -12-2023 .

وأشار المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز المدينة، إلى أن قطع الأراضي المقترحة للاستثمار لشهر ديسمبر الجاري بمساحات مختلفة، وبأنشطة طبية وتجارية وسكنية وحضانة.

موضوعاتالأحد المقبل.. قرعة أراضي برنامج مسكن في 15 مدينة “أدفا للتطوير العقارى” تستهدف 500 مليون جنيه مبيعات بنهاية 2023 مكتب ECB يشرف على مشروعات عقارية باستثمارات 500 مليار جنيه

وأوضح الجهاز – في بيان – أنه تم إتاحة قطعة أرض بمركز فرعي 4 بالحي السادس، بمساحة (2787 م) بنشاط” طبي” بسعر تقديري 17 ألفا و995 جنيها للمتر، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، ووفقاً للاشتراطات البنائية حيث لا تزيد النسبة البنائية على 40% من المساحة المخصصة، وطبقا للاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني، ووزارة الصحة، وشئون البيئة، ويسمح ببدروم + أرضي + دورين متكررين، والردود الأمامي 5 أمتار، وجانبي وخلفي 4 أمتار.

وأضاف أنه تم إتاحة قطعة أرض رقم 47 بلوك 19073 بالحي الرابع بنشاط تجاري سكني بمساحة 600 متر، بسعر تقديري 16465 جنيها للمتر المسطح، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات، تبدأ من تاريخ استلام الأرض، و الاشتراطات البنائية لا تزيد فيها النسبة البنائية على 30 % من مساحة الأرض، وطبقاً للاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني، ويسمح ببدروم+ أرضي+3 أدوار متكررة، والردود الأمامي 5 أمتار، والجانبي والخلفي 4 أمتار.

ونوه الجهاز بأنه تم إتاحة قطعة الأرض رقم 9 بلوك 17064 بالإسكان العائلي بالحي الثامن بنشاط حضانة بمساحة 967 م2 بسعر تقديري 13080 جنيها للمتر، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات، تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية فيها على 30 % من مساحة الأرض، وطبقا للاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني، وشئون البيئة، والشئون الاجتماعية، ويسمح بأرضي وأول، والدور الأول إدارى خاص بالحضانة، والردود الأمامي 6 أمتار، والجانبي والخلفي 6 أمتار.

وأوضح الجهاز – في بيانه – أنه تم إتاحة قطعة الأرض رقم (14& 15) بلوك 17109 بالإسكان العائلي بنشاط تجاري بمساحة 594 مترا، بسعر تقديري 24350 جنيها للمتر، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات، تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية فيها على 40 % من مساحة الأرض، ويسمح ببدروم +أرضي + دورين متكررين بأقصي ارتفاع 12 مترا، والردود الأمامي 5 أمتار، والجانبي والخلفي 4 أمتار.

كما أكد المهندس أحمد رشاد، أن المساحات المطروحة تحت العجز والزيادة، طبقاً للتحديد النهائي الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة، مع ضرورة الاطلاع على كتيب إجراءات التخصيص بنظام التخصيص الفورى على الموقع الإلكتروني لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.





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