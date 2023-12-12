الإسكان: طرح قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة فى مدينة العبور

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن جهاز تنمية مدينة العبور عن طرح قطع الأراضي المقترحة للاستثمار بنظام التخصيص الفوري لشهر ديسمبر الجاري بالمدينة وفقاً للاشتراطات، على أن يتم التقديم بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى يوم 15 -12-2023 .
وأشار المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز المدينة، إلى أن قطع الأراضي المقترحة للاستثمار لشهر ديسمبر الجاري بمساحات مختلفة، وبأنشطة طبية وتجارية وسكنية وحضانة.
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وأوضح الجهاز – في بيان – أنه تم إتاحة قطعة أرض بمركز فرعي 4 بالحي السادس، بمساحة (2787 م) بنشاط” طبي” بسعر تقديري 17 ألفا و995 جنيها للمتر، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، ووفقاً للاشتراطات البنائية حيث لا تزيد النسبة البنائية على 40% من المساحة المخصصة، وطبقا للاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني، ووزارة الصحة، وشئون البيئة، ويسمح ببدروم + أرضي + دورين متكررين، والردود الأمامي 5 أمتار، وجانبي وخلفي 4 أمتار.
وأضاف أنه تم إتاحة قطعة أرض رقم 47 بلوك 19073 بالحي الرابع بنشاط تجاري سكني بمساحة 600 متر، بسعر تقديري 16465 جنيها للمتر المسطح، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات، تبدأ من تاريخ استلام الأرض، و الاشتراطات البنائية لا تزيد فيها النسبة البنائية على 30 % من مساحة الأرض، وطبقاً للاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني، ويسمح ببدروم+ أرضي+3 أدوار متكررة، والردود الأمامي 5 أمتار، والجانبي والخلفي 4 أمتار.
ونوه الجهاز بأنه تم إتاحة قطعة الأرض رقم 9 بلوك 17064 بالإسكان العائلي بالحي الثامن بنشاط حضانة بمساحة 967 م2 بسعر تقديري 13080 جنيها للمتر، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات، تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية فيها على 30 % من مساحة الأرض، وطبقا للاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني، وشئون البيئة، والشئون الاجتماعية، ويسمح بأرضي وأول، والدور الأول إدارى خاص بالحضانة، والردود الأمامي 6 أمتار، والجانبي والخلفي 6 أمتار.
وأوضح الجهاز – في بيانه – أنه تم إتاحة قطعة الأرض رقم (14& 15) بلوك 17109 بالإسكان العائلي بنشاط تجاري بمساحة 594 مترا، بسعر تقديري 24350 جنيها للمتر، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات، تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية فيها على 40 % من مساحة الأرض، ويسمح ببدروم +أرضي + دورين متكررين بأقصي ارتفاع 12 مترا، والردود الأمامي 5 أمتار، والجانبي والخلفي 4 أمتار.
كما أكد المهندس أحمد رشاد، أن المساحات المطروحة تحت العجز والزيادة، طبقاً للتحديد النهائي الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة، مع ضرورة الاطلاع على كتيب إجراءات التخصيص بنظام التخصيص الفورى على الموقع الإلكتروني لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
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MENAFN12122023000202011048ID1107579645
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