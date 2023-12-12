البنك الأفريقي للتنمية يضمن قرض بمليار دولار لدعم الطاقة في جنوب إفريقيا

MENAFN - Al-Borsa News) وافق البنك الأفريقي للتنمية على برنامج ضمان بقيمة مليار دولار بالتعاون مع مكتب الكومنولث والتنمية الخارجية في المملكة المتحدة، الذي يسمح للبنك بزيادة قدرته الإقراضية لدعم الانتقال العادل للطاقة في جنوب أفريقيا.

وذكر بيان صادر عن البنك الأفريقي للتنمية أن القرض الذي تم إعداده بالتعاون الوثيق مع حكومة جنوب أفريقيا، يدعم المشاريع المتوافقة مع خطة الاستثمار في مشروع الانتقال العادل للطاقة، مثل نقل وتخزين، وتوليد الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإعادة تأهيل توصيل الكهرباء البلدية، والهيدروجين الأخضر، والمركبات الكهربائية الجديدة.

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من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية لشؤون الكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر، كيفن كاريوكي،“هذا القرض يؤكد من جديد قيادة البنك الأفريقي للتنمية في صياغة الحلول المالية لزيادة الوصول إلى التمويل المناخي من أجل التنمية المنخفضة الكربون في أفريقيا”.

في سياق متصل، صرحت ميليندا بوهانون، المديرة العامة للشؤون الإنسانية والتنمية في مكتب الكومنولث والتنمية الخارجية، أن“وزارة الخارجية والتعاون الدولي لا تزال ملتزمة بالشراكة في برنامج الانتقال العادل للطاقة مع جنوب أفريقيا، الذي يدعم النمو الأخضر وفرص العمل، وتحسن أمن الطاقة، وتساعد جنوب أفريقيا على تحقيق طموحاتها في خفض الكربون على النحو المنصوص عليه في المساهمة الوطنية المحددة”.

تابعت أن القرض يؤدي إلى إطلاق الأموال للمشاريع الواقعة ضمن نطاق خطة تنفيذ“الانتقال العادل للطاقة” التي صدرت مؤخرًا في جنوب أفريقيا فيما يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع عرض المنح المتزايد بشكل كبير مؤخرًا من مجموعة الشركاء الدوليين.

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