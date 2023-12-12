البنك الأفريقي للتنمية يضمن قرض بمليار دولار لدعم الطاقة في جنوب إفريقيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق البنك الأفريقي للتنمية على برنامج ضمان بقيمة مليار دولار بالتعاون مع مكتب الكومنولث والتنمية الخارجية في المملكة المتحدة، الذي يسمح للبنك بزيادة قدرته الإقراضية لدعم الانتقال العادل للطاقة في جنوب أفريقيا.
وذكر بيان صادر عن البنك الأفريقي للتنمية أن القرض الذي تم إعداده بالتعاون الوثيق مع حكومة جنوب أفريقيا، يدعم المشاريع المتوافقة مع خطة الاستثمار في مشروع الانتقال العادل للطاقة، مثل نقل وتخزين، وتوليد الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإعادة تأهيل توصيل الكهرباء البلدية، والهيدروجين الأخضر، والمركبات الكهربائية الجديدة.
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من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية لشؤون الكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر، كيفن كاريوكي،“هذا القرض يؤكد من جديد قيادة البنك الأفريقي للتنمية في صياغة الحلول المالية لزيادة الوصول إلى التمويل المناخي من أجل التنمية المنخفضة الكربون في أفريقيا”.
في سياق متصل، صرحت ميليندا بوهانون، المديرة العامة للشؤون الإنسانية والتنمية في مكتب الكومنولث والتنمية الخارجية، أن“وزارة الخارجية والتعاون الدولي لا تزال ملتزمة بالشراكة في برنامج الانتقال العادل للطاقة مع جنوب أفريقيا، الذي يدعم النمو الأخضر وفرص العمل، وتحسن أمن الطاقة، وتساعد جنوب أفريقيا على تحقيق طموحاتها في خفض الكربون على النحو المنصوص عليه في المساهمة الوطنية المحددة”.
تابعت أن القرض يؤدي إلى إطلاق الأموال للمشاريع الواقعة ضمن نطاق خطة تنفيذ“الانتقال العادل للطاقة” التي صدرت مؤخرًا في جنوب أفريقيا فيما يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع عرض المنح المتزايد بشكل كبير مؤخرًا من مجموعة الشركاء الدوليين.
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MENAFN12122023000202011048ID1107579644
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