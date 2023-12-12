مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الاثنين، مرتفعًا 84.23 نقطة ليقفل عند مستوى 11380.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 258 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 133 شركة على تراجع.
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وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 170.41 نقطة ليقفل عند مستوى 23705.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 34 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.
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MENAFN12122023000202011048ID1107579642
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