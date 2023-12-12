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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

12/12/2023 7:00:25 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الاثنين، مرتفعًا 84.23 نقطة ليقفل عند مستوى 11380.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 258 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 133 شركة على تراجع.

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وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 170.41 نقطة ليقفل عند مستوى 23705.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 34 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.


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MENAFN12122023000202011048ID1107579642

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