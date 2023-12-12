60 مليون جنيه تمويلات لصالح عملاء إيليت للاستشارات بنهاية 2023

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد سمير الرئيس التنفيذى لشركة“إيليت للاستشارات التسويقية والتجارية”، إن إجمالى حجم تمويلات الاستشارات التجارية والتسويقية لصالح عملاء الشركة من المقرر أن يبلغ نحو 60 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.

وأضاف سمير لـ”البورصة”، أن التمويلات تُمنح من خلال جهات التمويل المصرفية وغير المصرفية.

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وأعلن محمد سمير عن تأسيس شركة“إيليت للاستشارات التجارية والتسويقية” خلال شهر أكتوبر الماضى بعد العمل بالقطاع المصرفى لمدة 22 عاما كمدير عام ورئيس قطاع التمويل العقارى فى 5 بنوك كبرى.

كما ساهم فى تعديل قانون التمويل العقارى من خلال منصبه كعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى وأمين الصندوق منذ عام 2009 ومقرر اللجنة القانونية لتعديل القانون فى عام 2012 حتى اعتماده فى عام 2014.

وأوضح سمير – باعتباره وسيط تمويل عقارى معتمد – أن برنامج التمويل العقارى بضمان العقار ضمن البرامج التمويلية المتعددة التى يقدمها إلى عملاؤه.

وطالب بإعادة النظر فى تفعيل ملف تمويل العقار تحت الإنشاء، مشيرا إلى أن 90% من المشروعات العقارية تعتبر تحت الإنشاء، والشركات أصبحت تقوم بدور الممول والمطور فى ذات الوقت.

وقال إن قيام المطور العقارى بدور الممول، سيجعله يواجه عدة مشاكل من بينها عدم التركيز على مهامه الأساسية، والدخول فى أزمة على المدى القريب تتمثل فى عجزه عن توفير السيولة التمويلية بما سيؤثر على دورة رأس المال.

وأضاف أن وسيط التمويل العقارى من الممكن أن يكون فردا أو شخصا اعتباريا حاصل على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية ودوره الرئيسى الذى نص عليه القانون فى 4 مواد أن يقوم بتنظيم وتجهيز ملف العميل والذى يشمل المستندات الائتمانية والمستندات الخاصة بالعقار من الناحية القانونية والهندسية.

ويعقد الوسيط بروتوكولات تعاون مع جهات التمويل، سواء شركات أو بنوك، وبعد إجراء الدراسة الائتمانية المبدئية يتجه بملف العميل للجهة التمويلية التى تتناسب سياستها الائتمانية مع العميل.

وأضاف أن هذه الإجراءات التى يقوم بها الوسيط تساهم فى تقليل الوقت والمجهود والمصروفات على العميل، والذى قد يضطر للاختيار والبحث ما بين 40 سياسة ائتمانية لنحو 40 جهه تمويلية.

وأوضح سمير، أن كل سياسة ائتمانية لها معايير معينة وعملاء مستهدفين ما بين مصريين أو مقيمين بالخارج، وما بين تمويل عقار سكنى أو إدارى أو تجارى.

وأشار إلى أهمية تفعيل دور وسيط التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة مع الجهات التمويلية لحل مشكلة الوقت والمستندات المطلوبة من العملاء.