منظمة الكومنولث تجمع تمويل للمناخ بقيمة 320 مليون دولار لمساعدة البلدان الصغيرة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد ونيكريشنان ديفاكاران رئيس قسم تغير المناخ بمنظمة الكومنولث، أن مسألة تمويل المناخ هي من الأشياء الضرورية لتعزيز الاستثمارات في مجال التنمية المنخفضة الكربون وقدرة البلدان المعرضة للخطر على الصمود في مواجهة تداعيات التغير المناخي، لافتاً إلى أن منظمة“الكومنولث” جمعت تمويلاً للمناخ أكثر من 320 مليون دولار من أجل البلدان الصغيرة، بالإضافة إلى 500 مليون دولار أخرى في طور الإعداد.

وأوضح المسؤول في“الكومنولث” – في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإمارات“وام” -: على هامش مشاركته خلال اجتماعات قمة المناخ COP28 في إكسبو دبي، أن المشكلة الرئيسية استطاعت الدورة الحالية من قمة المناخ COP28 التغلب عليها وهي إيجاد فرصة للشعوب للعمل على جبهات متعددة من أجل دعمها لـ“التكيف” ومساحة عمل للتواصل بين المعنيين لدفع العمل المناخي حول العالم إلى الأمام.

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ولفت ديفاكاران إلى مبادرات“الكومنولث” في انشاء مركز الوصول إلى تمويل المناخ ، وهو عبارة عن تفويض لأمانة المنظمة من أجل تقديم الدعم المالي للبلدان النامية، وتأكيداً على التزام 56 دولة منضمة للكومنولث للمضي قدماً لمواجهة التغير المناخي.

وأشار إلى مبادرة تقديم التدريب اللازم لبناء قدرات ما يقرب من 2500 مسؤول من دول أعضاء المنظمة، وتوفير البحوث والاحصائيات اللازمة لفهم أعمق لمسألة التغير المناخي، بالإضافة إلى تنفيذ ميثاق الكومنولث والذي يتوافق مع تعهدات الأمم المتحدة للتعامل مع أزمة التغير المناخي والتصحر والتنوع البيولوجي، داعياً إلى تبادل الحلول بين الدول الأعضاء في الكومنولث والمضي قدما في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة.

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