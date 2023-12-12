سوميتومو: نمتلك 8 مصانع لإنتاج ضفائر السيارات في مصر باستثمارات 100 مليون دولار

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كينيتشي روشيباتا، الرئيس التنفيذي لشركة“سوميتومو وايرنج سيستمز” العالمية، لاستعراض موقف إنشاء أكبر مصنع لـ” سوميتومو” على مستوى العالم الذي بدأ إنشاؤه في مدينة العاشر من رمضان؛ لإنتاج وتصنيع الضفائر الكهربائية والأسلاك للسيارات والمركبات.

حضر الاجتماع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأوكا هيروشي، سفير اليابان لدى القاهرة، والدكتور أحمد شيرين، نائب رئيس هيئة الاستثمار ، ودايف وايلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة“سوميتومو وايرنج سيستمز أوروبا”، وأحمد مجدي، العضو المنتدب، لشركة“سوميتومو وايرنج سيستمز مصر”، إلى جانب عدد من مسئولي الشركة في اليابان وأوروبا.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء برئيس شركة” سوميتومو اليابانية” والوفد المرافق له؛ مُعربًا عن تقديره لعمل الشركة في السوق المصرية من خلال مجموعة من المصانع القائمة بالفعل في محافظة بورسعيد ومدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن شركة“سوميتومو” هي أحد شركائنا الإستراتيجيين، مؤكدا دعمه الكامل لمشروع الشركة الجديد لإنشاء أكبر مصنع لها على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية والأسلاك للسيارات والمركبات على مساحة 150 ألف متر مربع بنظام المناطق الحرة في مدينة العاشر من رمضان.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المصنع الجديد -الذي تم وضع حجر الأساس له- كان من أوائل المشروعات التي تم منحها الرخصة الذهبية، من قبل الهيئة العامة للاستثمار، موضحًا أنه كان يتابع بصورة دورية مراحل تطور المشروع منذ أن تم التقدم به كفكرة إلى الحكومة المصرية، كما أنه كان حريصا دائمًا على زيارة مصانع الشركة في بورسعيد، وأكتوبر، ومعربًا عن تطلعه لزيارة المصنع الجديد عند افتتاحه.

وأشاد رئيس الوزراء بفريق عمل“سوميتو مصر” الذي يضم مجموعة كبيرة من الكفاءات.

كما أكد رئيس الوزراء أن مصر واليابان تربطهما علاقات إستراتيجية وثيقة وأنه يقدم ومستعد أن يوسع الدعم المقدم للشركات اليابانية العاملة في السوق المصرية على أعلى مستوى، حرصًا على استمرار هذه الشراكات الاستراتيجية، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بملف الاستثمار في مصر.

وفي غضون ذلك، أكد السفير الياباني لدى القاهرة أن العلاقات المصرية اليابانية ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية منذ زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى مصر في أبريل 2023، مشيرًا كذلك إلى زيارة وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي إلى مصر في سبتمبر الماضي التي أكدت استمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وطوكيو.

وتطرق السفير الياباني إلى الاستثمارات الكبيرة التي تضخها شركة“سوميتومو” في مصر، موضحًا أن إنتاج الشركة اليابانية يُخصص للتصدير الذي من شأنه جلب المزيد من الحصيلة الدولارية لمصر، كما أن مشروعات الشركة توفر الآلاف من فرص العمل للمصريين، وهو ما يجعل هذه الشراكة بين الحكومة المصرية وسوميتومو شراكة إستراتيجية.

وخلال الاجتماع، أشار كينيتشي روشيباتا، الرئيس التنفيذي لشركة“سوميتومو وايرنج سيستمز” العالمية، إلى أن الشركة تمتلك 8 مصانع لإنتاج ضفائر السيارات في محافظة بورسعيد ومدينة العاشر من رمضان ومدينة السادس من أكتوبر باستثمارات نحو 100 مليون دولار، وتوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل مباشرة وتقوم بتصدير 100% من إنتاجها، وبلغ حجم مبيعات الشركة ما يزيد على مليار يورو خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف أن بدء الإنتاج من المصنع الجديد سيكون اعتبارًا من مايو 2024، حيث سيصدر المصنع الجديد منتجاته إلى شركات صناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.

وتقدم الرئيس التنفيذي للشركة بالشكر لرئيس الوزراء على دعمه لمشروعات سوميتومو في مصر الذي لولاه لما استطاعت الشركة تحقيق هذه الإنجازات على الأرض، وخير مثال على ذلك الدعم الذي قدمته الحكومة لمصنع الشركة خلال تحدي وباء كورونا.

وأوضح أنه رغم هذه التحديات حرصت الشركة على التوسع في مصر وضخ المزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى أن الشركة تأتي في المرتبة الأولى عالميا في مبيعات الضفائر والأسلاك الكهربائية الخاصة بالسيارات، ويوجد لها 109 فروع في 33 دولة ومنطقة حول العالم، ومصر إحدى هذه الدول التي لها أهمية خاصة في تصدير منتجاتنا إلى الكثير من دول العالم.

وتقدم بالشكر لوزارة الصناعة ولهيئة الاستثمار ولفريق عمل رئيس الوزراء، مؤكدًا أن الشركة مهتمة بتوسيع نطاق أعمالها في مصر.

وأشار إلى أن افتتاح المصنع سيكون خلال شهر مايو 2024، ودعا رئيس الوزراء لحضور حفل الافتتاح المرتقب لأكبر مصنع لسوميتومو في العالم يتم بناؤه في أقل من عام.

وخلال الاجتماع أكد مسئولو الشركة أهمية مصانع الشركة في مصر التي تعد موردًا هامًا لمنتجات الشركة خاصة للسوق الأوروبية، في ظل خطط الشركة للحصول على حصة سوقية أكبر بالقارة الأوروبية، وأشاروا إلى أنهم بسبب ما لاقوه هنا في مصر من دعم لبيئة الأعمال، فإنهم يشجعون مصانع أخرى ضمن سلاسل توريد صناعة ضفائر السيارات الكهربائية للقدوم إلى مصر وتوطين هذه الصناعات في السوق المصرية.

وأكدوا أنهم يتطلعون إلى تقوية العلاقات مع الحكومة المصرية بشكل أكبر.

وأعرب أحمد مجدي عن شكره العميق بالنيابة عن فريق سوميتومو مصر للدعم الكبير الذي تلقته الشركة بشكل خاص من رئيس الوزراء وفريق عمله، فضلًا عن وزير الصناعة، ورئيس هيئة الاستثمار، قائلًا: يكفي أنه خلال جائحة“كورونا” كان هناك اهتمام كبير من قبل الحكومة وحرص على نقل موظفينا إلى عملهم بكل سهولة ويسر في وقت كانت هناك صعوبة في الانتقال بسبب الحظر.

وتطرق إلى أن المصنع الجديد سيكون به مركز للأبحاث والتطوير سيركز جهوده على تدريب الكوادر المصرية على أحدث أساليب الصناعة بما يتماشى مع السوق العالمية، وهذا الأمر مهم للغاية بالنسبة للشركة الأم.

وعرض“مجدي” مادة فيلمية عن تقدم الأعمال بمشروع المصنع الجديد في مدينة العاشر من رمضان الذي أوشك على الانتهاء من الأعمال الإنشائية الأساسية وفي انتظار تركيب الهيكل الإليكتروميكانيكي.

وفي ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء دعمه الكامل لشركة سوميتومو، معربًا عن تطلعه لافتتاح هذا المشروع شديد الأهمية، كما أكد أنه مستعد لتقديم مختلف أشكال الدعم لجميع الشركات اليابانية العاملة في مصر وتذليل أي عقبات قد تواجهها.