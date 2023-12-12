3.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 3.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 743 مبايعة بقيمة 2.81 مليار درهم، منها 74 مبايعة للأراضي بقيمة 1.45 مليار درهم و669 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.37 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي – حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية – بقيمة 940 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 169.48 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 69.98 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى.

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وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 15.56 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 95.83 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 6.4 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 42.5 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40.4 مليون درهم في منطقة أم سقيم الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 133 مبايعة بقيمة 111.6 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 105 مبايعة بقيمة 167.63 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 79.08 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 345.8 مليون درهم منها 21 رهن أراض بقيمة 29.36 مليون درهم و142 رهن فلل وشقق بقيمة 316.44 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للإستثمار الثاني بقيمة 62.98 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 25.34 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 72 هبة بقيمة 215.64 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 50 مليون درهم وأخرى في منطقة القصيص الأولى بقيمة 42 مليون درهم.

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