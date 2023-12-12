3.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 3.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 743 مبايعة بقيمة 2.81 مليار درهم، منها 74 مبايعة للأراضي بقيمة 1.45 مليار درهم و669 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.37 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي – حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية – بقيمة 940 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 169.48 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 69.98 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى.
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وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 15.56 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 95.83 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 6.4 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 42.5 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40.4 مليون درهم في منطقة أم سقيم الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 133 مبايعة بقيمة 111.6 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 105 مبايعة بقيمة 167.63 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 79.08 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 345.8 مليون درهم منها 21 رهن أراض بقيمة 29.36 مليون درهم و142 رهن فلل وشقق بقيمة 316.44 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للإستثمار الثاني بقيمة 62.98 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 25.34 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 72 هبة بقيمة 215.64 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 50 مليون درهم وأخرى في منطقة القصيص الأولى بقيمة 42 مليون درهم.
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