وزير السياحة يبحث آليات دفع مزيد من الحركة السياحية من إسبانيا

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مسئولي عدد من شركات السياحة المصرية العاملة بالسوق الإسباني، وذلك لمناقشة آليات التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الإسباني إلى مصر.

وقد حضر الاجتماع، أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة.

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وخلال الاجتماع، تم استعراض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الإسباني خلال عامي 2022 و2023، كما تم مناقشة الخطط المستقبلية لهذه الشركات والمقترحات والأفكار التي من شأنها أن تساهم في جذب مزيد من هذه الحركة حيث يعد السوق الإسباني من الأسواق السياحية التي تستهدفها الوزارة.

كما تم بحث إمكانية تنفيذ حملة ترويجية مشتركة للترويج للمقصد السياحي المصري في عدد من المدن الإسبانية، بالإضافة إلى مناقشة المشاركة في الدورة القادمة للمعرض الدولي للسياحة والسفر“FITURE” التي ستُعقد بالعاصمة الإسبانية مدريد وعقد لقاءات مكثفة مع منظمي الرحلات بدولة إسبانيا للاستماع إلى آرائهم لدفع الحركة السياحية الوافدة من السوق الإسباني لمصر والتحديات التي قد تواجههم لتحقيق ذلك والعمل على حلها.

وتطرق الاجتماع أيضاً للحديث عن أهمية زيادة عدد رحلات الطيران القادمة من دولة إسبانيا إلى مصر، والإشارة إلى برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة ولاسيما باقة التحفيز الإضافية لشركات الطيران (Booster Campaign) والتي تم الموافقة عليها خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار.