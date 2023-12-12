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وزير النفط الكويتي يؤكد أهمية المساهمة في تحقيق أمن إمدادات الطاقة

12/12/2023 7:00:25 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الكويتي الدكتور سعد البراك، أهمية المساهمة في تحقيق أمن إمدادات الطاقة ودعم نمو الاقتصاد العالمي وازدهاره في الوقت الذي يواجه فيه البترول كمصدر رئيس للطاقة الكثير من التحديات التي تؤثر على نمو الطلب العالمي عليه وعلى أسعاره نتيجة لبعض السياسات التي تتبعها الدول المستهلكة الرئيسة.

وأشار البراك – خلال افتتاح أعمال مؤتمر الطاقة العربي ال12 في العاصمة الدوحة تحت شعار (الطاقة والتعاون العربي) لمناقشة أهمية التعاون بين الدول العربية في مختلف مجالات الطاقة وفي مواجهة الأعباء والمسؤوليات المفروضة علينا كدول منتجة ومصدرة ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين – إلى أهمية المشاركة في مؤتمر الطاقة العربي الذي يسلط الضوء على العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الطاقة.

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وقال البراك إننا مدعون لتفعيل العمل العربي المشترك عبر المنظمات والهيئات المعنية بشؤون الطاقة والمشروعات القائمة بين دولنا من خلال تشجيع الاستثمار وإقامة الشراكات الجديدة بمختلف مجالات الطاقة وفقا لجدواها الاقتصادية لتعمل على أسس تجارية ولتقوم باستقطاب العمالة والكوادر العربية وتدريبها وتأهيلها .

وأشار الى ان دولة الكويت تولي اهتماما خاصا بالتعاون العربي المشترك في مختلف المجالات من بينها المجال البترولي فالكويت تعتبر إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) وهي تحتضن مقر المنظمة وتساهم في جميع الشركات المنبثقة عنها وتقدم للمنظمة ولغيرها من المؤسسات والشركات العربية الاقتصادية والبترولية جميع التسهيلات اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة نشاطها.

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MENAFN12122023000202011048ID1107579636

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