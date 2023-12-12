وزير النفط الكويتي يؤكد أهمية المساهمة في تحقيق أمن إمدادات الطاقة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الكويتي الدكتور سعد البراك، أهمية المساهمة في تحقيق أمن إمدادات الطاقة ودعم نمو الاقتصاد العالمي وازدهاره في الوقت الذي يواجه فيه البترول كمصدر رئيس للطاقة الكثير من التحديات التي تؤثر على نمو الطلب العالمي عليه وعلى أسعاره نتيجة لبعض السياسات التي تتبعها الدول المستهلكة الرئيسة.
وأشار البراك – خلال افتتاح أعمال مؤتمر الطاقة العربي ال12 في العاصمة الدوحة تحت شعار (الطاقة والتعاون العربي) لمناقشة أهمية التعاون بين الدول العربية في مختلف مجالات الطاقة وفي مواجهة الأعباء والمسؤوليات المفروضة علينا كدول منتجة ومصدرة ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين – إلى أهمية المشاركة في مؤتمر الطاقة العربي الذي يسلط الضوء على العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الطاقة.
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وقال البراك إننا مدعون لتفعيل العمل العربي المشترك عبر المنظمات والهيئات المعنية بشؤون الطاقة والمشروعات القائمة بين دولنا من خلال تشجيع الاستثمار وإقامة الشراكات الجديدة بمختلف مجالات الطاقة وفقا لجدواها الاقتصادية لتعمل على أسس تجارية ولتقوم باستقطاب العمالة والكوادر العربية وتدريبها وتأهيلها .
وأشار الى ان دولة الكويت تولي اهتماما خاصا بالتعاون العربي المشترك في مختلف المجالات من بينها المجال البترولي فالكويت تعتبر إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) وهي تحتضن مقر المنظمة وتساهم في جميع الشركات المنبثقة عنها وتقدم للمنظمة ولغيرها من المؤسسات والشركات العربية الاقتصادية والبترولية جميع التسهيلات اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة نشاطها.
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MENAFN12122023000202011048ID1107579636
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