MENAFN - Al-Borsa News) تباين أداء المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الاثنين مع ارتفاع المؤشرين داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 وانخفاض المؤشر ناسداك المجمع.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 63.43 نقطة، أو 0.17 بالمئة، إلى 36311.3 نقطة.

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وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 2.43 نقطة، أو 0.05 بالمئة، إلى 4606.8 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 34.64 نقطة، أو 0.24 بالمئة، إلى 14369.34 نقطة.





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