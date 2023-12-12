تباين أداء المؤشرات الرئيسية في وول ستريت

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباين أداء المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الاثنين مع ارتفاع المؤشرين داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 وانخفاض المؤشر ناسداك المجمع.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 63.43 نقطة، أو 0.17 بالمئة، إلى 36311.3 نقطة.
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وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 2.43 نقطة، أو 0.05 بالمئة، إلى 4606.8 نقطة.
وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 34.64 نقطة، أو 0.24 بالمئة، إلى 14369.34 نقطة.
Source:
MENAFN12122023000202011048ID1107579635
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