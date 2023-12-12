((القمم التاريخية)) تزيد طموح المتعاملين فى انتهاء الحركة التصحيحية

زادت القمم التاريخية التى حققها المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية مؤخرًا آمال المتعاملين فى انتهاء موجة الحركة التصحيحية سريعًا رغم استمرارها لأربع جلسات على التوالى ليعاود المؤشر الرئيسى الارتفاع مرة أخرى بعد إنتهاء عمليات جنى الأرباح التى يشهدها حاليًا.

وأغلقت مؤشرات البورصة على تراجع جماعى فى ختام تداولات جلسة الإثنين، بعد توجه المؤسسات العربية والأجنبية بعمليات بيع خلال الجلسة ليسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 انخفاضًا بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 24182 نقطة، وتراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.61% ليستقر عند مستوى 5111 نقطة.

موضوعاتممثلو ((الأوراق المالية)) يطالبون بمزيد من المحفزات للقطاع خلال السنوات الستة المقبلة البورصة تقلص خسائرها الصباحية وتتراجع 0.03% في الختام مساهم يتخارج من كامل حصته في“أطلس” بقيمة 16.9 مليون جنيه

كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.42% إلى مستوى 7440 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped تراجعاً بنسبة 0.46% عند مستوى 28899.9 نقطة.

ورجح حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، استقرار المؤشر الرئيسى أعلى منطقة دعم 24 ألف نقطة مع زيادة القوى الشرائية من المؤسسات العربية والأجنبية سيدفعه لاختبار مستوى مقاومة 24400 نقطة وباختراقه لأعلى سيصل إلى 24600 نقطة خلال الجلسات المقبلة.

وأوضح، أن اتجاه المؤسسات المصرية نحو عمليات جنى الأرباح أدى لتراجع المؤشر أسفل 24 ألف نقطة مع دخول المؤسسات العربية والأجنبية لزيادة مراكزها الشرائية دفع المؤشر لتقليص خسائره واستعادة مستوى 24 ألف نقطة قبيل ختام الإثنين.

وتوقع استقرار EGX70 EWI أعلى منطقة دعم 5100 نقطة ليختبر مستوى مقاومة أول 5150 نقطة وصولاً إلى 5200 نقطة.

ونصح المستثمرين بتكوين مراكز شرائية فى الأسهم ذات الملاءة المالية، والابتعاد عن أسهم المضاربات.

وشهد السوق قيم تداولات 3.7 مليار جنيه، من خلال تداول 1.25 مليار سهم، بتنفيذ 117.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 32 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“المصرية لنظم التعليم الحديثة” بنسبة 19.62%، و”أجواء للصناعات الغذائية” بنسبة 5.99%.

وتراجعت أسعار 122 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“اسيك للتعدين- اسكوم” بنحو 12.51%، وسهم“الألومنيوم العربية” بنحو 7.55%، فيما لم تتغير أسعار 51 سهما، وسجل رأس المال السوقى انخفاضاً ليستقر عند مستوى 1.6 تريليون جنيه.

ورجح عبدالله فراج محلل بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 مستوى دعم 24055 نقطة ثم 23550 نقطة وصولًا لمستوى 23300 نقطة فى ظل زيادة وتيرة عمليات جنى الأرباح خاصة مع زيادة الضغوط البيعية، مشيرًا إلى أن منطقة 24400 نقطة المقاومة الرئيسية لـ ((egx30)).

ورجح فراج أن يختبر EGX70 EWI مستويات دعم 4985 نقطة ثم 4850 نقطة فى حال استمرار الضغط البيعى.

ونصح المستثمرين بالمتاجرة السريعة بين مستويات الدعم والمقاومة، مع مراعاة نقاط تفعيل وقف الخسائر، وتقليل المراكز الشرائية، والابتعاد تمامًا عن الشراء بالهامش.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 44 مليون جنيه و248 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 6.8% و6.6% على التوالى، فيما توجه المصريون نحو البيع بصافى تعاملات نحو 248 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 86.6%.

وسجل الأفراد 70.36% من التعاملات متجهين نحو البيع باستثناء الأفراد العرب والذين سجلوا صافى شراء 992 ألف جنيه، بينما سجل المصريون والأجانب صافى بيع بقيمة 247.8 مليون جنيه و3.6 مليون جنيه على التوالى.

فيما سجلت المؤسسات 29.63% من التعاملات متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات المحلية والذين سجلوا صافى مبيعات 44.3 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 43 مليون جنيه و251.6 مليون جنيه على التوالى.