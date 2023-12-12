((القمم التاريخية)) تزيد طموح المتعاملين فى انتهاء الحركة التصحيحية

(MENAFN
- Al-Borsa News) فراج: نصيحة بالمتاجرة السريعة بين مستويات الدعم والمقاومة
زادت القمم التاريخية التى حققها المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية مؤخرًا آمال المتعاملين فى انتهاء موجة الحركة التصحيحية سريعًا رغم استمرارها لأربع جلسات على التوالى ليعاود المؤشر الرئيسى الارتفاع مرة أخرى بعد إنتهاء عمليات جنى الأرباح التى يشهدها حاليًا.
وأغلقت مؤشرات البورصة على تراجع جماعى فى ختام تداولات جلسة الإثنين، بعد توجه المؤسسات العربية والأجنبية بعمليات بيع خلال الجلسة ليسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 انخفاضًا بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 24182 نقطة، وتراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.61% ليستقر عند مستوى 5111 نقطة.
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كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.42% إلى مستوى 7440 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped تراجعاً بنسبة 0.46% عند مستوى 28899.9 نقطة.
ورجح حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، استقرار المؤشر الرئيسى أعلى منطقة دعم 24 ألف نقطة مع زيادة القوى الشرائية من المؤسسات العربية والأجنبية سيدفعه لاختبار مستوى مقاومة 24400 نقطة وباختراقه لأعلى سيصل إلى 24600 نقطة خلال الجلسات المقبلة.
وأوضح، أن اتجاه المؤسسات المصرية نحو عمليات جنى الأرباح أدى لتراجع المؤشر أسفل 24 ألف نقطة مع دخول المؤسسات العربية والأجنبية لزيادة مراكزها الشرائية دفع المؤشر لتقليص خسائره واستعادة مستوى 24 ألف نقطة قبيل ختام الإثنين.
وتوقع استقرار EGX70 EWI أعلى منطقة دعم 5100 نقطة ليختبر مستوى مقاومة أول 5150 نقطة وصولاً إلى 5200 نقطة.
ونصح المستثمرين بتكوين مراكز شرائية فى الأسهم ذات الملاءة المالية، والابتعاد عن أسهم المضاربات.
وشهد السوق قيم تداولات 3.7 مليار جنيه، من خلال تداول 1.25 مليار سهم، بتنفيذ 117.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 32 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“المصرية لنظم التعليم الحديثة” بنسبة 19.62%، و”أجواء للصناعات الغذائية” بنسبة 5.99%.
وتراجعت أسعار 122 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“اسيك للتعدين- اسكوم” بنحو 12.51%، وسهم“الألومنيوم العربية” بنحو 7.55%، فيما لم تتغير أسعار 51 سهما، وسجل رأس المال السوقى انخفاضاً ليستقر عند مستوى 1.6 تريليون جنيه.
ورجح عبدالله فراج محلل بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 مستوى دعم 24055 نقطة ثم 23550 نقطة وصولًا لمستوى 23300 نقطة فى ظل زيادة وتيرة عمليات جنى الأرباح خاصة مع زيادة الضغوط البيعية، مشيرًا إلى أن منطقة 24400 نقطة المقاومة الرئيسية لـ ((egx30)).
ورجح فراج أن يختبر EGX70 EWI مستويات دعم 4985 نقطة ثم 4850 نقطة فى حال استمرار الضغط البيعى.
ونصح المستثمرين بالمتاجرة السريعة بين مستويات الدعم والمقاومة، مع مراعاة نقاط تفعيل وقف الخسائر، وتقليل المراكز الشرائية، والابتعاد تمامًا عن الشراء بالهامش.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 44 مليون جنيه و248 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 6.8% و6.6% على التوالى، فيما توجه المصريون نحو البيع بصافى تعاملات نحو 248 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 86.6%.
وسجل الأفراد 70.36% من التعاملات متجهين نحو البيع باستثناء الأفراد العرب والذين سجلوا صافى شراء 992 ألف جنيه، بينما سجل المصريون والأجانب صافى بيع بقيمة 247.8 مليون جنيه و3.6 مليون جنيه على التوالى.
فيما سجلت المؤسسات 29.63% من التعاملات متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات المحلية والذين سجلوا صافى مبيعات 44.3 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 43 مليون جنيه و251.6 مليون جنيه على التوالى.
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