هل تتخلى الصين عن مشاكلها الاقتصادية في 2024؟

بعد الأزمة المالية العالمية، أدرك الاقتصاديون سريعًا أن الاقتصاد العالمي لن يعود إلى سابق عهده أبدًا.

فالاقتصاد سيتجاوز الكارثة، لكنه سيتعافى إلى“وضع طبيعي جديد”، بدلاً من الوضع الذي كان قائمًا قبل الأزمة.

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وبعد أعوام قليلة، تبنى قادة الصين هذه العبارة أيضًا، واستخدموا هذا المصطلح لوصف تحول البلاد بعيدًا عن النمو السريع والعمالة الرخيصة والفوائض التجارية الهائلة، وزعموا أن هذه التغييرات تمثل تطوراً ضرورياً في اقتصاد الصين، وهو تطور ينبغي قبوله، وليس مقاومته.

عادت هذه المعنويات إلى الظهور مرة أخرى بعد الحملة التي شنتها الصين للتصدي لتفشي كوفيد-19 وإعادة فتح البلاد المخيبة للآمال هذا العام.

وتبدو آفاق النمو في الصين أضعف“هيكليًا”، وهذا أحد الأسباب التي دفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى قول إنها قد تضطر إلى خفض التصنيف الائتماني للصين على المدى المتوسط.

أعلن العديد من الاقتصاديين عن وضع طبيعي جديد في سوق العقارات الجامحة في الصين، فيما يأمل بعض المعلقين حدوث توازن جديد في علاقات الصين مع أمريكا في أعقاب الاجتماع الأخير بين زعيمي البلدين.

كما حدد تساي فانج، من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، في سبتمبر، وضعاً طبيعياً جديداً، نتج عن مزيج من تقلص عدد سكان الصين وشيخوخة المستهلكين وأرباب العمل الذين يصعب إرضاؤهم.

ومعايرة الوضع الطبيعي الجديد أمر ملح إلى حد ما، خصوصا أن أغلب المتنبئين يتوقعون نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تقل عن 5%، فيما تشير توقعات وكالة التصنيف الائتماني“موديز” إلى 4%.. بالتالي يتعين على المسؤولين تحديد مدى قوة مقاومة هذا التباطؤ.

إذا تصوروا أنه يمثل توازناً جديداً، فقد يقبلونه ويخفضون هدف النمو وفقاً لذلك.

وإذا كانوا يعتقدون أن الصين لديها مجال للنمو بشكل أسرع، فقد يلتزموا بهدف 5% الذي حددوه لعام 2023، وسيكون تحقيق مثل هذا الهدف أكثر صعوبة في 2024 مما كان عليه العام الحالي، لأن الاقتصاد لن يستفيد من دفعة أخرى لإعادة الفتح.

ومع ذلك، فإن الهدف الطموح يمكن أن يخدم أيضًا غرضًا، إذ يؤكد التزام الحكومة بالنمو، ويطمئن المستثمرين إلى أن مزيدا من المساعدة المالية في الطريق إذا لزم الأمر.

من المستحيل أن نفكر في الكيفية التي قد ينمو بها الاقتصاد دون أن نفكر أولاً في الكيفية التي قد ينتهي بها الركود العقاري في الصين.

رغم أن معظم الاقتصاديين يتفقون على أن السوق“لا يمكن أن تعود إلى مجدها الماضي”، إلا أن هناك اتفاقًا أقل حول مدى بشاعة مستقبلها، على حد تعبير ليو يوان تشون، من جامعة شنغهاي للتمويل والاقتصاد.

كانت المبيعات في الماضي مدعومة بطلب المضاربة على الشقق من المشترين الذين افترضوا أن أسعارها سترتفع، لكن سيتعين على السوق في المستقبل أن يلبي بشكل رئيس الطلب الأساسي من المشترين الذين يريدون منزلاً جديداً أو منزلاً أفضل.

يمكن لمطوري العقارات أيضًا الاستفادة من الجهود التي تبذلها الحكومة لتجديد“القرى الحضرية”.

وفي ظل توسع المدن الصينية، فقد شملت البلدات والقرى التي كانت تصنف ذات يوم على أنها ريفية، فالمدن تنتقل إلى الناس وليس العكس.

هذا التحضر كان يمثل نحو 55% من سكان الريف البالغ عددهم 175 مليون نسمة، الذين أصبحوا من سكان المدن خلال الأعوام العرة من 2011 إلى 2020، وذلك وفقًا لوكالة التصنيف الائتماني الذهبية الدولية، وهي وكالة تصنيف صينية.

وتشير بعض التقديرات إلى أن مشروع“القرى الحضرية” التابع للحكومة قد يشمل ما يصل إلى 40 مليون شخص في 35 مدينة خلال الأعوام القليلة المقبلة.

كما كشف ركود العقارات في الصين عن الحاجة إلى“وضع طبيعي جديد” في الترتيبات المالية في البلاد، وقد أضر الانكماش بمبيعات الأراضي، مما أدى إلى قطع مصدر حيوي للدخل بالنسبة للحكومات المحلية.

وهذا أدى إلى زيادة صعوبة تحملهم لديون الشركات التي يمتلكونها و”أدوات التمويل” التي يرعونها.

وهذه الالتزامات الطارئة“تتبلور”، على حد تعبير وكالة“موديز”.

وترغب الحكومة المركزية في منع التخلف الصريح عن سداد أي من السندات المتداولة علناً، والصادرة عن أدوات تمويل الحكومات المحلية.. لكنها حريصة أيضاً على تجنب عملية إنقاذ أوسع نطاقاً، الأمر الذي من شأنه أن يشجع على الإقراض المتهور لمثل هذه الأدوات في المستقبل.

ورغم أن أي مساعدة تقدمها الحكومة المركزية على مضض ستضعف الموارد المالية العامة، فإن رفض المساعدة قد يكون مكلفاً من الناحية المالية أيضاً، إذا أدى التخلف عن السداد إلى تقويض الثقة في النظام المالي المملوك للدولة.

وفي الوقت الحالي، تظل العلاقة بين الحكومة المركزية في الصين وحكوماتها المحلية وأدوات تمويل الحكومات المحلية قيد التنفيذ.

ومهما حدث، يبدو أن العقارات متجهة إلى الانكماش على المدى المتوسط، لكن ماذا سيحل محلها؟

بدأ المسؤولون الحديث عن“الصناعات الثلاثة الجديدة”، وهي السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم أيون والطاقة المتجددة، خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

لكن رغم ديناميكيتها، فإن مثل هذه الصناعات صغيرة نسبيًا، إذ تمثل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، حسب ما قالته ماجي وي، من بنك“جولدمان ساكس”.

وفي المقابل، لا تزال العقارات تمثل ما يقرب من 23% من الناتج المحلي الإجمالي، بمجرد أخذ علاقاتها مع الموردين الرئيسيين وطلب المستهلكين وتمويل الحكومات المحلية في الاعتبار.

وحتى إذا توسعت الصناعات“الثلاث الجديدة” مجتمعة بنسبة 20% سنوياً، فإنها لن تتمكن من تعزيز النمو بقدر كبير في الأعوام القليلة المقبلة بقدر ما سيقلصه الانكماش العقاري منه، كما أنها لا تحتاج إلى عمالة كثيفة مثل العقارات.

في الوقت نفسه، انهارت ثقة المستهلك وقفزت مدخرات الأسر أثناء عمليات الإغلاق غير المنتظمة بسبب الجائحة.

يعتقد العديد من المعلقين أن هذه التجربة تركت ندوبًا دائمة، فالمستهلكون لا يزالون يقولون إنهم متشائمون في الاستطلاعات، في حين أنهم يبدون وكأنهم أقل بخلاً في المتاجر، إذ ينمو إنفاقهم الآن بشكل أسرع من دخلهم.