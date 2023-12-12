شركات الأخشاب تقاوم ضغوط السوق بزيادة ((المكون المحلى))

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((نصر )): تحالفنا مع مصانع مصرية لزيادة نسبة المكون المحلى فى المنتج إلى 90%
تسعى شركات الأخشاب إلى توطين المنتجات المستوردة محليًا بنسبة تصل إلى 75% مع بداية العام المقبل للهروب من ضغوط السوق عقب تصاعد أزمة تدبير الدولار من قبل البنوك لاستيراد الخامات ومستلزمات التصنيع.
وتتطلع الشركات من خلال مشاركتها فى معرض القاهرة الدولى للأخشاب الذى انعقد لمدة 6 أيام إلى اقتناص فرص تصديرية إلى السوق الأفريقى والأوروبى بجانب شراء أحدث ماكينات تصنيع الأخشاب من العارضين الأجانب والمصريين لتصنيع المنتجات المستوردة محليًا.
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قال حازم عصام مدير شركة ظلال الشام السورية المتخصصة فى تصنيع الأخشاب، إن الشركة طرحت خلال العام الجارى ألواح مسطحة“إم دي إف” والميلامين والكونتر بمكونات محلية 100%.
أضاف، أن الشركة أنشأت مصنع بخط إنتاج وعمال من تركيا لصناعة أخشاب هاى جلوس بحجم إنتاج يتجاوز 500 لوح يوميًا لتوفير فاتورة الاستيراد من تلك الخامة والتوسع فى تصديرها خلال العام المقبل.
قال بسام يس مدير مبيعات بشركة دمسكو بلاست لتجارة الأخشاب، إن الشركة اعتمدت آلية حديثة مع بداية العام الجارى تتخصص فى تشكيل خشب الطاولة بأشكال متعددة وبمكونات محلية 100%، فى محاولة لوجود بديل محلى منافس للمستورد .
أضاف، أن الشركة تستهدف ضمن خطتها خلال 2024 زيادة حجم الإنتاج السنوى بمنتجات تنافس المستورد ومضاعفة صادراتها لعدد أكبر من الدول المجاورة أبرزها لبنان والأردن والسعودية وليبيا.
قال محمد نصر مندوب مبيعات شركة الحمد للصناعات الخشبية المتطورة، إن الشركة هى الأولى التى تتخصص فى صناعة واجهات الأبواب الخشبية المصفحة فى مصر والشرق الأوسط وتقوم بالتصدير لأكثر من 13 دولة حول العالم.
أضاف، أن الشركة عرضت خلال فعاليات المعرض هذا العام منتجات من واجهات الأبواب الخشبية المصفحة لأول مرة فى السوق المحلى ومن المرتقب التعاقد مع مشترين أجانب لتصدير المنتجات.
أوضح أن الشركة ساهمت فى تقليل نسب واردات مصر من واجهات الأبواب الخشبية المصفحة بنسبة 80% منذ تحالفها مع 6 مصانع مصرية ما أدى إلى زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتج إلى90%.
تابع، أن حجم الإنتاج اليومى للمصنع يتجاوز 4 آلاف قطعة، وتقوم بتصدير الفائض بعد تغطية احتياجات السوق المحلى إذ تقوم بتصدير نحو 6 قطعة شهريًا لعدد من الدول منها شمال أفريقيا والجزائر ودول الخليج والكويت والمغرب.
أشار إلى أن الشركة تعتزم افتتاح مصنع جديد بالعين السخنة ضمن خططها التوسعية فى 2024 على مساحة 5 آلاف متر مربع بحجم إنتاج يتجاوز 5 آلاف قطعة يوميًا باستثمارات تصل إلى 40 مليون جنيه.
قال ولاء البرنس مدير العمليات التشغيلية بالشركة الوطنية لاستيراد ماكينات النجارة، إن الشركة تعرض مكابس حرارية وماكينات بمكونات محلية تصل إلى 75%.
أضاف، أن الشركة اتجهت لتوطين منتجاتها منذ 3 سنوات بعدما كانت تستورد ماكينات الأخشاب المستعملة من إيطاليا وأوروبا وتوزعها على عدد كبير من المصانع وأصحاب المشروعات.
أوضح، أن الشركة تنتج 6 ماكينات شهريًا وتصدرها لدول الخليج والمغرب وألمانيا والسعودية والأردن ولبنان إيطاليا بجودة عالمية وتصنيع محلى يتجاوز الـ 90%.
أشار، إلى أن الشركة تستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة ودخول معارض فى أوروبا خلال 2024 لعرض منتجاتها فضلاً عن تصنيع ماكينات جديدة.
قال عارض بشركة نايل وود، إن المصنع يستهدف إنتاج 250 ألف متر مكعب سنويًا من الأخشاب بداية من النصف الثانى من العام 2024، موضحًا أن الإنتاج الحالى للشركة يكفى 25% من احتياجات السوق المصرى.
قال أحمد العدوى مسؤول مبيعات بشركة“أرو أرت” لاستيراد وتجارة الاخشاب، إن الشركة عرضت لأول مرة خلال فعاليات المعرض أبواب خشبية مستوردة مقاومة للحريق يحتاجها أغلب المشروعات الكبيرة بأسعار تبدأ من 6 آلاف جنيه للوح.
أضاف، أن الشركة تتخصص فى استيراد منتجات الأخشاب المختلفة من أمريكا وكندا وأوروبا وغرب أفريقيا وتهدف لتغطية احتياجات السوق المحلى من الدول الخارجية، وتعميق الصناعة الهدف الأول من المشاركة فى المعرض.
قال مسؤول مبيعات بشركة المتحدة وود للاستيراد والتصدير، إن الشركة عرضت خلال العام الجارى منتجين مختلفين من الأخشاب لأول مرة فى السوق المحلى يتميزان بأنهما مضدان للخدش والحرارة والرطوبة والبصمة.
أضاف، أن الشركة تقوم باستيراد جميع أنواع الأخشاب الصناعية والطبيعية من الهند والاتحاد الأوروبى وتركيا لتلبية احتياجات ومتطلبات السوق و المصنعين والمستهلكين فى مختلف المجالات.
كتبت: تقى أيمن
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