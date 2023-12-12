شركات الأخشاب تقاوم ضغوط السوق بزيادة ((المكون المحلى))

تسعى شركات الأخشاب إلى توطين المنتجات المستوردة محليًا بنسبة تصل إلى 75% مع بداية العام المقبل للهروب من ضغوط السوق عقب تصاعد أزمة تدبير الدولار من قبل البنوك لاستيراد الخامات ومستلزمات التصنيع.

وتتطلع الشركات من خلال مشاركتها فى معرض القاهرة الدولى للأخشاب الذى انعقد لمدة 6 أيام إلى اقتناص فرص تصديرية إلى السوق الأفريقى والأوروبى بجانب شراء أحدث ماكينات تصنيع الأخشاب من العارضين الأجانب والمصريين لتصنيع المنتجات المستوردة محليًا.

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قال حازم عصام مدير شركة ظلال الشام السورية المتخصصة فى تصنيع الأخشاب، إن الشركة طرحت خلال العام الجارى ألواح مسطحة“إم دي إف” والميلامين والكونتر بمكونات محلية 100%.

أضاف، أن الشركة أنشأت مصنع بخط إنتاج وعمال من تركيا لصناعة أخشاب هاى جلوس بحجم إنتاج يتجاوز 500 لوح يوميًا لتوفير فاتورة الاستيراد من تلك الخامة والتوسع فى تصديرها خلال العام المقبل.

قال بسام يس مدير مبيعات بشركة دمسكو بلاست لتجارة الأخشاب، إن الشركة اعتمدت آلية حديثة مع بداية العام الجارى تتخصص فى تشكيل خشب الطاولة بأشكال متعددة وبمكونات محلية 100%، فى محاولة لوجود بديل محلى منافس للمستورد .

أضاف، أن الشركة تستهدف ضمن خطتها خلال 2024 زيادة حجم الإنتاج السنوى بمنتجات تنافس المستورد ومضاعفة صادراتها لعدد أكبر من الدول المجاورة أبرزها لبنان والأردن والسعودية وليبيا.

قال محمد نصر مندوب مبيعات شركة الحمد للصناعات الخشبية المتطورة، إن الشركة هى الأولى التى تتخصص فى صناعة واجهات الأبواب الخشبية المصفحة فى مصر والشرق الأوسط وتقوم بالتصدير لأكثر من 13 دولة حول العالم.

أضاف، أن الشركة عرضت خلال فعاليات المعرض هذا العام منتجات من واجهات الأبواب الخشبية المصفحة لأول مرة فى السوق المحلى ومن المرتقب التعاقد مع مشترين أجانب لتصدير المنتجات.

أوضح أن الشركة ساهمت فى تقليل نسب واردات مصر من واجهات الأبواب الخشبية المصفحة بنسبة 80% منذ تحالفها مع 6 مصانع مصرية ما أدى إلى زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتج إلى90%.

تابع، أن حجم الإنتاج اليومى للمصنع يتجاوز 4 آلاف قطعة، وتقوم بتصدير الفائض بعد تغطية احتياجات السوق المحلى إذ تقوم بتصدير نحو 6 قطعة شهريًا لعدد من الدول منها شمال أفريقيا والجزائر ودول الخليج والكويت والمغرب.

أشار إلى أن الشركة تعتزم افتتاح مصنع جديد بالعين السخنة ضمن خططها التوسعية فى 2024 على مساحة 5 آلاف متر مربع بحجم إنتاج يتجاوز 5 آلاف قطعة يوميًا باستثمارات تصل إلى 40 مليون جنيه.

قال ولاء البرنس مدير العمليات التشغيلية بالشركة الوطنية لاستيراد ماكينات النجارة، إن الشركة تعرض مكابس حرارية وماكينات بمكونات محلية تصل إلى 75%.

أضاف، أن الشركة اتجهت لتوطين منتجاتها منذ 3 سنوات بعدما كانت تستورد ماكينات الأخشاب المستعملة من إيطاليا وأوروبا وتوزعها على عدد كبير من المصانع وأصحاب المشروعات.

أوضح، أن الشركة تنتج 6 ماكينات شهريًا وتصدرها لدول الخليج والمغرب وألمانيا والسعودية والأردن ولبنان إيطاليا بجودة عالمية وتصنيع محلى يتجاوز الـ 90%.

أشار، إلى أن الشركة تستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة ودخول معارض فى أوروبا خلال 2024 لعرض منتجاتها فضلاً عن تصنيع ماكينات جديدة.

قال عارض بشركة نايل وود، إن المصنع يستهدف إنتاج 250 ألف متر مكعب سنويًا من الأخشاب بداية من النصف الثانى من العام 2024، موضحًا أن الإنتاج الحالى للشركة يكفى 25% من احتياجات السوق المصرى.

قال أحمد العدوى مسؤول مبيعات بشركة“أرو أرت” لاستيراد وتجارة الاخشاب، إن الشركة عرضت لأول مرة خلال فعاليات المعرض أبواب خشبية مستوردة مقاومة للحريق يحتاجها أغلب المشروعات الكبيرة بأسعار تبدأ من 6 آلاف جنيه للوح.

أضاف، أن الشركة تتخصص فى استيراد منتجات الأخشاب المختلفة من أمريكا وكندا وأوروبا وغرب أفريقيا وتهدف لتغطية احتياجات السوق المحلى من الدول الخارجية، وتعميق الصناعة الهدف الأول من المشاركة فى المعرض.

قال مسؤول مبيعات بشركة المتحدة وود للاستيراد والتصدير، إن الشركة عرضت خلال العام الجارى منتجين مختلفين من الأخشاب لأول مرة فى السوق المحلى يتميزان بأنهما مضدان للخدش والحرارة والرطوبة والبصمة.

أضاف، أن الشركة تقوم باستيراد جميع أنواع الأخشاب الصناعية والطبيعية من الهند والاتحاد الأوروبى وتركيا لتلبية احتياجات ومتطلبات السوق و المصنعين والمستهلكين فى مختلف المجالات.

كتبت: تقى أيمن