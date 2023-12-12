صادرات الحاصلات الزراعية المصرية ترتفع 25% بـ2022-2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال الموسم التصديري 2022-2023 بنسبة 24.6% لتبلغ ما قيمته 3.566 مليار دولار؛ مقابل 2.860 مليار دولار خلال الموسم التصديري 2021-2022.
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ارتفاع الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية خلال موسم 2022-2023 لتسجل 5.669 مليون طن؛ مقابل 4.385 مليون طن خلال الموسم السابق له، بنسبة ارتفاع بلغت 29.2%.
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وأشار إلى استحواذ الدول العربية على 37% من قيمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال الموسم التصديري 2022-2023، بنحو 1.314 مليار دولار، وكذلك بنسبة 42% من إجمالي حجم الصادرات بنحو 2.355 مليون طن.
وذكر التقرير، أن الكميات من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي بلغت نحو 1.108 مليون طن بقيمة 807 ملايين دولار مستحوذة على 23% من إجمالي قيمة الصادرات، و20% من الكميات. اقرأ أيضا: صادرات الحاصلات الزراعية المصرية تسجل 1.2 مليار دولار بـ5 أشهر
وبلغت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي نحو 917 مليون دولار من خلال تصدير 1.410 مليون طن مستحوذة على 25% من إجمالي الكميات المصدرة و26% من قيمة الصادرات، ولدول آسيا نحو 367 مليون دولار بنحو 614 ألف طن.
ولفت إلى تصدير حاصلات زراعية لدول إفريقيا بنحو 63 مليون دولار من خلال 109 آلاف طن، ولدول الأمريكيتين“الشمالية والجنوبية” وأستراليا نحو 72 ألف طن بقيمة 98 مليون دولار. الموالح تتصدر صادرات الحاصلات الزراعية المصرية
وأشار المجلس، إلى تصدير 1.987 مليون طن موالح خلال الموسم التصديري 2022-2023 بقيمة 988 ملايين دولار؛ إذ استحوذت صادرات الموالح على 35% من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية، ومستحوذة على 28% من إجمالي قيمة صادرات القطاع.
واستحوذت صادرات البطاطس الطازجة على 17% من إجمالي كميات الحاصلات الزراعية المصرية المصدرة بنحو 982 ألف طن، وعلى 11% من إجمالي قيمة صادرات القطاع بنحو 381 مليون دولار
وصدّرت مصر من العنب الطازج نحو 162 ألف طن مستحوذة على 3% من الكميات المصدرة، بقيمة 286 مليون دولار مستحوذة على 8% من القيمة، فيما استحوذت صادرات النباتات الطبية والعطرية على 3% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 162 ألف طن بقيمة 268 مليون دولار مستحوذة على 8% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.
واستحوذت صادرات البصل الطازج على 11% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 635 ألف طن بقيمة 223 مليون دولار، مستحوذة على 6% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.
كما استحوذت صادرات الفاصوليا الجافة على 3% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 179 ألف طن بقيمة 198 مليون دولار، مستحوذة على6% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.
وبلغت صادرات مصر من الرمان الطازج نحو 161 ألف طن بقيمة 132 مليون دولار، ومن الفراولة الطازجة نحو 67 ألف طن بقيمة 122 مليون دولار، والمانجو الطازجة نحو 95 ألف طن بقيمة 103 ملايين دولار.
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وسجلت قيمة صادرات البذور والشتلات نحو 102 مليون دولار لتصدير 82 ألف طن، وصادرات البطاطا الحلوة نحو 101 مليون دولار لتصدير 187 ألف طن.
واستحوذ الفول السوداني على 2% من قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الموسم التصديري 2022-2023 وذلك بقيمة 84 مليون دولار من خلال تصدير 50 ألف طن، فيما حققت قيمة صادرات مصر من التمور الطازجة أو نصف جافة نحو 56 مليون دولار لتصدير 47 ألف طن، مستحوذة على 2% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.
وبلغت صادرات مصر من عسقلان طازج (البصل الأخضر) نحو 37 ألف طن بقيمة 49 مليون دولار.
وتم تصدير 108 آلاف طن من الطماطم الطازجة بقيمة 46 مليون دولار، ونحو 720 ألف طن من الأصناف الأخرى بقيمة 427 مليون دولار، لتسيطر على 13% من إجمالي كميات الحاصلات الزراعية المصدرة، و12% من إجمالي قيمتها.
المصدر:
MENAFN12122023000202011048ID1107579628