صادرات الحاصلات الزراعية المصرية ترتفع 25% بـ2022-2023

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال الموسم التصديري 2022-2023 بنسبة 24.6% لتبلغ ما قيمته 3.566 مليار دولار؛ مقابل 2.860 مليار دولار خلال الموسم التصديري 2021-2022.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ارتفاع الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية خلال موسم 2022-2023 لتسجل 5.669 مليون طن؛ مقابل 4.385 مليون طن خلال الموسم السابق له، بنسبة ارتفاع بلغت 29.2%.

موضوعاتمجلس الوزراء: استمرار منع تصدير البصل حتى 30 مارس المقبل هل تتحول ملكية مطار هيثرو إلى السعودية؟ “الألمانية للتعاون الدولي” تشارك في معرض“فوود أفريكا”

وأشار إلى استحواذ الدول العربية على 37% من قيمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال الموسم التصديري 2022-2023، بنحو 1.314 مليار دولار، وكذلك بنسبة 42% من إجمالي حجم الصادرات بنحو 2.355 مليون طن.

وذكر التقرير، أن الكميات من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي بلغت نحو 1.108 مليون طن بقيمة 807 ملايين دولار مستحوذة على 23% من إجمالي قيمة الصادرات، و20% من الكميات.

وبلغت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي نحو 917 مليون دولار من خلال تصدير 1.410 مليون طن مستحوذة على 25% من إجمالي الكميات المصدرة و26% من قيمة الصادرات، ولدول آسيا نحو 367 مليون دولار بنحو 614 ألف طن.

ولفت إلى تصدير حاصلات زراعية لدول إفريقيا بنحو 63 مليون دولار من خلال 109 آلاف طن، ولدول الأمريكيتين“الشمالية والجنوبية” وأستراليا نحو 72 ألف طن بقيمة 98 مليون دولار.

وأشار المجلس، إلى تصدير 1.987 مليون طن موالح خلال الموسم التصديري 2022-2023 بقيمة 988 ملايين دولار؛ إذ استحوذت صادرات الموالح على 35% من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية، ومستحوذة على 28% من إجمالي قيمة صادرات القطاع.

واستحوذت صادرات البطاطس الطازجة على 17% من إجمالي كميات الحاصلات الزراعية المصرية المصدرة بنحو 982 ألف طن، وعلى 11% من إجمالي قيمة صادرات القطاع بنحو 381 مليون دولار

وصدّرت مصر من العنب الطازج نحو 162 ألف طن مستحوذة على 3% من الكميات المصدرة، بقيمة 286 مليون دولار مستحوذة على 8% من القيمة، فيما استحوذت صادرات النباتات الطبية والعطرية على 3% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 162 ألف طن بقيمة 268 مليون دولار مستحوذة على 8% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.

واستحوذت صادرات البصل الطازج على 11% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 635 ألف طن بقيمة 223 مليون دولار، مستحوذة على 6% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.

كما استحوذت صادرات الفاصوليا الجافة على 3% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 179 ألف طن بقيمة 198 مليون دولار، مستحوذة على6% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.

وبلغت صادرات مصر من الرمان الطازج نحو 161 ألف طن بقيمة 132 مليون دولار، ومن الفراولة الطازجة نحو 67 ألف طن بقيمة 122 مليون دولار، والمانجو الطازجة نحو 95 ألف طن بقيمة 103 ملايين دولار.

وسجلت قيمة صادرات البذور والشتلات نحو 102 مليون دولار لتصدير 82 ألف طن، وصادرات البطاطا الحلوة نحو 101 مليون دولار لتصدير 187 ألف طن.

واستحوذ الفول السوداني على 2% من قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الموسم التصديري 2022-2023 وذلك بقيمة 84 مليون دولار من خلال تصدير 50 ألف طن، فيما حققت قيمة صادرات مصر من التمور الطازجة أو نصف جافة نحو 56 مليون دولار لتصدير 47 ألف طن، مستحوذة على 2% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.

وبلغت صادرات مصر من عسقلان طازج (البصل الأخضر) نحو 37 ألف طن بقيمة 49 مليون دولار.

وتم تصدير 108 آلاف طن من الطماطم الطازجة بقيمة 46 مليون دولار، ونحو 720 ألف طن من الأصناف الأخرى بقيمة 427 مليون دولار، لتسيطر على 13% من إجمالي كميات الحاصلات الزراعية المصدرة، و12% من إجمالي قيمتها.

المصدر: