الألمانية للتعاون الدولي تشارك في معرض فوود أفريكا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تشارك الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، من خلال مشروع الابتكار الزراعي، وبالشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، غدا الثلاثاء، ولمدة 3 أيام في معرض“فوود أفريكا”.
وذكر بيان للوكالة الألمانية للتعاون الدولي- على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، اليوم الاثنين- أن جناح الوكالة الألمانية يستضيف عددا من الشركات الناشئة في مجال الزراعة الرقمية، وبعض خريجي حاضنة الأعمال الزراعية من المنيا وبني سويف ومعهد النباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف، وعددا من جمعيات المزارعين بالمنيا وأسيوط.
موضوعات متعلقة
مجلس الوزراء: استمرار منع تصدير البصل حتى 30 مارس المقبل صادرات الحاصلات الزراعية المصرية ترتفع 25% بـ2022-2023 3 آلاف جنيه تراجعًا فى أسعار السكر للطن المصدر:
MENAFN12122023000202011048ID1107579627
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.