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الألمانية للتعاون الدولي تشارك في معرض فوود أفريكا

12/12/2023 7:00:23 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تشارك الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، من خلال مشروع الابتكار الزراعي، وبالشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، غدا الثلاثاء، ولمدة 3 أيام في معرض“فوود أفريكا”.

وذكر بيان للوكالة الألمانية للتعاون الدولي- على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، اليوم الاثنين- أن جناح الوكالة الألمانية يستضيف عددا من الشركات الناشئة في مجال الزراعة الرقمية، وبعض خريجي حاضنة الأعمال الزراعية من المنيا وبني سويف ومعهد النباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف، وعددا من جمعيات المزارعين بالمنيا وأسيوط.

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