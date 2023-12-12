Tuesday, 12 December 2023 06:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإنتاج الصناعي السعودي يواصل تباطؤه للشهر السادس بضغط من النفط

12/12/2023 7:00:23 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباطأ الإنتاج الصناعي السعودي في أكتوبر للشهر السادس على التوالي ليسجل أعلى معدل انكماش في 30 شهراً، بضغط من تراجع نشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر الذي يشمل الصناعة النفطية.

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الإثنين أن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي تراجع بمعدل 12.3% على أساس سنوي في أكتوبر، وهو أعلى معدل تراجع منذ أبريل 2021، عندما انكمش الإنتاج الصناعي للمملكة بنسبة 24%.

موضوعات متعلقة أرامكو السعودية تستحوذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان فورد تخفض خطط إنتاج شاحناتها الكهربائية F-150 مع تباطؤ الطلب “رايان إير” تطلق رحلات داخلية في المغرب إلى 11 وجهة صيف 2024

تراجع نشاط التعدين واستغلال المحاجر للشهر السادس على التوالي مسجلاً انكماشاً بنسبة 18.4% في أكتوبر، وذلك على خلفية الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي أقرته المملكة، والذي وصل معه إنتاجها اليومي إلى 8.9 مليون برميل في أكتوبر. ويعتبر نشاط التعدين واستغلال المحاجر الأكبر في حساب الرقم القياسي، حيث تبلغ أهميته النسبية 74.5%.

أما نشاط الصناعات التحويلية والذي يعتبر ثاني أكبر الأنشطة في حساب الرقم القياسي للإنتاج الصناعي (نسبته 22.6%)، فتباطأ أيضاً ليسجل في أكتوبر أدنى معدل نمو سنوي منذ يوليو 2021 عند 0.6%، وذلك مقارنة مع نمو بـ6.7% في سبتمبر.

كما أظهرت البيانات أن نشاط إمدادات الكهرباء والغاز، والذي يعتبر ثالث أكبر الأنشطة الصناعية ويمثل 2.9% من الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، نما بنسبة 32.2% على أساس سنوي في أكتوبر.


MENAFN12122023000202011048ID1107579626

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث