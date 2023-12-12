الإنتاج الصناعي السعودي يواصل تباطؤه للشهر السادس بضغط من النفط

MENAFN - Al-Borsa News) تباطأ الإنتاج الصناعي السعودي في أكتوبر للشهر السادس على التوالي ليسجل أعلى معدل انكماش في 30 شهراً، بضغط من تراجع نشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر الذي يشمل الصناعة النفطية.

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الإثنين أن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي تراجع بمعدل 12.3% على أساس سنوي في أكتوبر، وهو أعلى معدل تراجع منذ أبريل 2021، عندما انكمش الإنتاج الصناعي للمملكة بنسبة 24%.

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تراجع نشاط التعدين واستغلال المحاجر للشهر السادس على التوالي مسجلاً انكماشاً بنسبة 18.4% في أكتوبر، وذلك على خلفية الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي أقرته المملكة، والذي وصل معه إنتاجها اليومي إلى 8.9 مليون برميل في أكتوبر. ويعتبر نشاط التعدين واستغلال المحاجر الأكبر في حساب الرقم القياسي، حيث تبلغ أهميته النسبية 74.5%.

أما نشاط الصناعات التحويلية والذي يعتبر ثاني أكبر الأنشطة في حساب الرقم القياسي للإنتاج الصناعي (نسبته 22.6%)، فتباطأ أيضاً ليسجل في أكتوبر أدنى معدل نمو سنوي منذ يوليو 2021 عند 0.6%، وذلك مقارنة مع نمو بـ6.7% في سبتمبر.

كما أظهرت البيانات أن نشاط إمدادات الكهرباء والغاز، والذي يعتبر ثالث أكبر الأنشطة الصناعية ويمثل 2.9% من الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، نما بنسبة 32.2% على أساس سنوي في أكتوبر.



