الإنتاج الصناعي السعودي يواصل تباطؤه للشهر السادس بضغط من النفط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباطأ الإنتاج الصناعي السعودي في أكتوبر للشهر السادس على التوالي ليسجل أعلى معدل انكماش في 30 شهراً، بضغط من تراجع نشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر الذي يشمل الصناعة النفطية.
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الإثنين أن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي تراجع بمعدل 12.3% على أساس سنوي في أكتوبر، وهو أعلى معدل تراجع منذ أبريل 2021، عندما انكمش الإنتاج الصناعي للمملكة بنسبة 24%.
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تراجع نشاط التعدين واستغلال المحاجر للشهر السادس على التوالي مسجلاً انكماشاً بنسبة 18.4% في أكتوبر، وذلك على خلفية الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي أقرته المملكة، والذي وصل معه إنتاجها اليومي إلى 8.9 مليون برميل في أكتوبر. ويعتبر نشاط التعدين واستغلال المحاجر الأكبر في حساب الرقم القياسي، حيث تبلغ أهميته النسبية 74.5%.
أما نشاط الصناعات التحويلية والذي يعتبر ثاني أكبر الأنشطة في حساب الرقم القياسي للإنتاج الصناعي (نسبته 22.6%)، فتباطأ أيضاً ليسجل في أكتوبر أدنى معدل نمو سنوي منذ يوليو 2021 عند 0.6%، وذلك مقارنة مع نمو بـ6.7% في سبتمبر.
كما أظهرت البيانات أن نشاط إمدادات الكهرباء والغاز، والذي يعتبر ثالث أكبر الأنشطة الصناعية ويمثل 2.9% من الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، نما بنسبة 32.2% على أساس سنوي في أكتوبر.
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