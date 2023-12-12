اليوم.. نهاية الحق في توزيع كوبون سبينالكس

MENAFN - Al-Borsa News) ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، بإغلاق جلسة اليوم الإثنين.

وأوضحت البورصة أنه تقرر توزيع كوبون سبينالكس رقم (44) بواقع 0.05 جنيه للسهم الواحد إعتباراً من 14 ديسمبر 2023.

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وتضاعفت أرباح شركة الإسكندرية للغزل والنسيج“سبينالكس”، 26.9 مرة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 32.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 1.15 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتصل 108.8 مليون جنيه، مقابل 35.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

ارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للغزل والنسيج“سبينالكس” بنسبة 196% خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، لتصل 103.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 35 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 279.1 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 171.4 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وتضاعفت أرباح شركة الإسكندرية للغزل والنسيج“سبينالكس” 3 مرات خلال أول 9 أشهر من العام الماضي الجاري لتصل 67.9 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 16.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الأسبق.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 187.2 مليون جنيه، مقابل 122.39 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الأسبق.



