اليوم.. نهاية الحق في توزيع كوبون سبينالكس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، بإغلاق جلسة اليوم الإثنين.
وأوضحت البورصة أنه تقرر توزيع كوبون سبينالكس رقم (44) بواقع 0.05 جنيه للسهم الواحد إعتباراً من 14 ديسمبر 2023.
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وتضاعفت أرباح شركة الإسكندرية للغزل والنسيج“سبينالكس”، 26.9 مرة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 32.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 1.15 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتصل 108.8 مليون جنيه، مقابل 35.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
ارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للغزل والنسيج“سبينالكس” بنسبة 196% خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، لتصل 103.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 35 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 279.1 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 171.4 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وتضاعفت أرباح شركة الإسكندرية للغزل والنسيج“سبينالكس” 3 مرات خلال أول 9 أشهر من العام الماضي الجاري لتصل 67.9 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 16.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الأسبق.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 187.2 مليون جنيه، مقابل 122.39 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الأسبق.
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