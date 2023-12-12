استقرار أسعار العقود الآجلة للذهب مع تقييم آفاق السياسة النقدية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب المستثمرين اجتماعات عدد من البنوك المركزية الرئيسية حول العالم هذا الأسبوع، بجانب بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم غد، لاستشراف مزيد من المعلومات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.
واستقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير عند 2014.70 دولار للأوقية بعد هبوطها بنسبة 1.55% في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.
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وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.26% إلى 1999.45 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنسبة 0.19% إلى 23.32 دولار، كما ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.13% إلى 921.83 دولار للأوقية.
وأشار“تيم ووترر” كبير محللي الأسواق لدى“كيه سي إم تريد” في تصريح لوكالة“رويترز”، إلى أن البيانات القوية للوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والتي صدرت الجمعة؛ أعادت تشكيل توقعات المستثمرين إزاء السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي خلال العام القادم، الأمر الذي يتسبب في تعرض أسعار الذهب لبعض الضغوط نحو التراجع.
وتتوقع الأسواق بنسبة 98.4% تثبيت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة عند النطاق الحالي بين 5.25% و5.50% في اجتماعه المقرر انعقاده على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، وفق تقديرات“أداة سي إم إي فيدووتش”.
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