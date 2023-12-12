استقرار أسعار العقود الآجلة للذهب مع تقييم آفاق السياسة النقدية

MENAFN - Al-Borsa News) استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب المستثمرين اجتماعات عدد من البنوك المركزية الرئيسية حول العالم هذا الأسبوع، بجانب بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم غد، لاستشراف مزيد من المعلومات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

واستقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير عند 2014.70 دولار للأوقية بعد هبوطها بنسبة 1.55% في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

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وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.26% إلى 1999.45 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنسبة 0.19% إلى 23.32 دولار، كما ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.13% إلى 921.83 دولار للأوقية.

وأشار“تيم ووترر” كبير محللي الأسواق لدى“كيه سي إم تريد” في تصريح لوكالة“رويترز”، إلى أن البيانات القوية للوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والتي صدرت الجمعة؛ أعادت تشكيل توقعات المستثمرين إزاء السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي خلال العام القادم، الأمر الذي يتسبب في تعرض أسعار الذهب لبعض الضغوط نحو التراجع.

وتتوقع الأسواق بنسبة 98.4% تثبيت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة عند النطاق الحالي بين 5.25% و5.50% في اجتماعه المقرر انعقاده على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، وفق تقديرات“أداة سي إم إي فيدووتش”.

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