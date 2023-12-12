مؤشر إس أند بي 500 قد يصل إلى مستوى قياسي في العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) توقع مسح“ماركتس لايف بالس” التابع لوكالة“بلومبرج” ارتفاع مؤشر الأسهم الأمريكية“إس أند بي500” إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في العام المقبل مع تجنب اقتصاد الولايات المتحدة الانزلاق نحو الركود.

ويرى 518 مشاركًا في المسح ارتفاع“إس أند بي 500” إلى 4808 نقاط في العام المقبل، ليتجاوز مستوى الإغلاق القياسي السابق البالغ 4797 نقطة المسجل في يناير 2022.

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وفي الوقت نفسه، توقع المسح تراجع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 3.8% من أعلى مستوياته المسجلة هذا العام عند 5%.

وعن مسار الفائدة الأمريكية، توقع أغلب المشاركين في المسح اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض الفائدة قبل يوليو 2024.

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