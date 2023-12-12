مؤشر إس أند بي 500 قد يصل إلى مستوى قياسي في العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع مسح“ماركتس لايف بالس” التابع لوكالة“بلومبرج” ارتفاع مؤشر الأسهم الأمريكية“إس أند بي500” إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في العام المقبل مع تجنب اقتصاد الولايات المتحدة الانزلاق نحو الركود.
ويرى 518 مشاركًا في المسح ارتفاع“إس أند بي 500” إلى 4808 نقاط في العام المقبل، ليتجاوز مستوى الإغلاق القياسي السابق البالغ 4797 نقطة المسجل في يناير 2022.
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وفي الوقت نفسه، توقع المسح تراجع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 3.8% من أعلى مستوياته المسجلة هذا العام عند 5%.
وعن مسار الفائدة الأمريكية، توقع أغلب المشاركين في المسح اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض الفائدة قبل يوليو 2024.
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