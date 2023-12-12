صناعة التخزين بالمستودعات في الصين تواصل النمو للشهر الـ10

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن صناعة التخزين بالمستودعات في الصين سجلت أداءً سليماً في شهر نوفمبر الماضي، لتبقى في منطقة التوسع للشهر العاشر على التوالي.

وبحسب نتائج المسح الصادر بشكل مشترك من الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات وشركة“سي إم إس تي” المحدودة للتنمية، بلغ المؤشر الذي يتتبع تنمية القطاع 52.2% الشهر الماضي، بزيادة 1.3 نقطة مئوية عن أكتوبر الماضي.

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وعلى وجه التحديد، وصل الرقم الذي يقيس الطلبات الجديدة إلى 53%، بزيادة 3.3 نقطة مئوية عن الشهر السابق ليعود إلى منطقة التوسع، الأمر الذي يشير إلى انتعاش الطلب في السوق.

وبحسب المسح، ارتفع المؤشر الفرعي لأرباح الأعمال أيضاً بنقطتين مئويتين عن الشهر السابق ليعاود انتعاشه بالدخول إلى منطقة التوسع، ما يشير إلى تحسن الأداء في القطاع.

وأشار المسح إلى أن الشركات حافظت على توقعات سليمة للسوق، حيث بلغت قراءة توقعات الأعمال 55.2% الشهر الماضي، متوقعة أن تحافظ صناعة التخزين بالمستودعات على نمو مطرد وسليم في المستقبل.