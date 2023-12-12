صناعة التخزين بالمستودعات في الصين تواصل النمو للشهر الـ10

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، أن صناعة التخزين بالمستودعات في الصين سجلت أداءً سليماً في شهر نوفمبر الماضي، لتبقى في منطقة التوسع للشهر العاشر على التوالي.
وبحسب نتائج المسح الصادر بشكل مشترك من الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات وشركة“سي إم إس تي” المحدودة للتنمية، بلغ المؤشر الذي يتتبع تنمية القطاع 52.2% الشهر الماضي، بزيادة 1.3 نقطة مئوية عن أكتوبر الماضي.
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وعلى وجه التحديد، وصل الرقم الذي يقيس الطلبات الجديدة إلى 53%، بزيادة 3.3 نقطة مئوية عن الشهر السابق ليعود إلى منطقة التوسع، الأمر الذي يشير إلى انتعاش الطلب في السوق.
وبحسب المسح، ارتفع المؤشر الفرعي لأرباح الأعمال أيضاً بنقطتين مئويتين عن الشهر السابق ليعاود انتعاشه بالدخول إلى منطقة التوسع، ما يشير إلى تحسن الأداء في القطاع.
وأشار المسح إلى أن الشركات حافظت على توقعات سليمة للسوق، حيث بلغت قراءة توقعات الأعمال 55.2% الشهر الماضي، متوقعة أن تحافظ صناعة التخزين بالمستودعات على نمو مطرد وسليم في المستقبل.
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