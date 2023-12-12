تيك توك تستثمر 1.5 مليار دولار في غو تو الإندونيسية

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت“تيك توك” التابعة لشركة“بايت دانس” (ByteDance) على استثمار 1.5 مليار دولار في مشروع مشترك مع“غو تو غروب” (GoToGroup) الإندونيسية ستسيطر عليه، ضمن اتفاق يسمح للشركة الصينية بمعاودة تشغيل تطبيق التسوق الخاص بها في أكبر سوق للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت.

قالت الشركتان، اليوم الاثنين، إن عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي ستدمج وحدتها“تيك توك شوب” الإندونيسية مع“توكوبيديا” (Tokopedia)، وهي وحدة التجارة الإلكترونية التابعة لـ”غو تو”. فيما تحصل“تيك توك” على حصة 75% في هذا الكيان المدمج، والذي سيدير ميزات التسوق لتطبيق وسائل التواصل الاجتماعي التابع لـ”تيك توك” في إندونيسيا.

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تعد هذه الصفقة استثنائية بالنسبة لشركة“بايت دانس”، إذ ستمكنها من الاستحواذ فعلياً على كيان محلي بارز في التجارة عبر الإنترنت في سوق خارجية كبيرة. وستسمح الاتفاقية، التي تصبح“غو تو” بموجبها داعماً سلبياً لتشغيل“توكوبيديا”، لـ“بايت دانس” بمعاودة تشغيل أعمالها في إندونيسيا والامتثال للقواعد التي استحدثتها الحكومة لوقف خدمتها للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت بينما كانت تكتسب قوة دافعة في مواجهة“سي” (Sea) و”غو تو”.

انخفض سهم“غو تو” 5.6% في جاكرتا مع تقييم المستثمرين تأثير سيطرة“تيك توك” على أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بها. فيما زاد سهم“بي تي بنك جاغو” (PT Bank Jago)، وهو أكبر بنك إندونيسي رقمي والذي تمتلك“غو تو” حصة فيه، بنحو 7.9%. ومن المحتمل أن يؤدي هذا الارتباط إلى زيادة المدفوعات ومعاملات التجارة الإلكترونية للمنصات التي يديرها“جاغو” وتحويلها.

أشارت الحكومة الإندونيسية، التي تسعى لحماية المتنافسين المحليين بما في ذلك عشرات الملايين من شركاتها الصغيرة، إلى أنها ستوافق على اتفاق“تيك توك” و”غو تو” الجديد. ومع نمو“تيك توك” لتصبح منافساً رئيسياً لـ“توكوبيديا” ومشغلي التجارة المحليين، وضعت جاكرتا لوائح في سبتمبر تجبر مشغلي وسائل التواصل الاجتماعي مثل“تيك توك” على فصل خدمات الدفع الخاصة بهم عن المحتوى.

التسوق الإلكتروني

يعد“تيك توك شوب” هو الخاصية الأسرع نمواً لشركة“بايت دانس” ومقرها بكين، والتي تبحث عن مصادر إيرادات جديدة تتجاوز خدمة الوسائط الاجتماعية الشهيرة الخاصة بها. وقد استهدفت سوق التسوق عبر الإنترنت في إندونيسيا، البالغ عدد سكانها 278 مليون نسمة، كنموذج للتوسع العالمي من الولايات المتحدة إلى أوروبا.

بدأت“تيك توك” خاصية التسوق في إندونيسيا في 2021 وشجعها نجاحها الفوري على التوسع في تجارة التجزئة عبر الإنترنت في أسواق أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة. وقالت“تيك توك” هذا العام إنها ستستثمر مليارات الدولارات في إندونيسيا ومنطقة جنوب شرق آسيا الأوسع.

وبالنسبة لشركة“غو تو”، أكبر شركة إنترنت في إندونيسيا، فقد تكون الصفقة مع“تيك توك” محفوفة بالمخاطر لأنها ستساعد منافساً رئيسياً للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت على الاستمرار في العمل في البلاد. ولكنها تمنحها أيضاً شريكاً عالمياً قوياً في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو وضع يمكن أن يعزز أحجام التسوق والمدفوعات لكلا الشركتين.

قالت الشركة في مذكرة للمستثمرين إن“غو تو” لن تكون مطالبة أيضاً بتمويل“توكوبيديا” من الآن فصاعداً، ولن تتقلص حصتها البالغة 25% في المشروع إذا ضخت“تيك توك” المزيد من التمويل.

مساع للتحول إلى الربحية

يحاول الرئيس التنفيذي باتريك والوجو، الذي تولى منصبه في يونيو، تحويل“غو تو” إلى الربحية على أساس معدل بحلول نهاية العام لإظهار أن شركة نقل الركاب والتجارة الإلكترونية لديها إمكانات أرباح طويلة الأجل. ويواصل الشريك الإداري لمجموعة“نورث ستار” (Northstar) المساهمة حملة أسلافه لتقليل الخسائر عن طريق خفض الوظائف والحد من الترقيات وتشديد ضوابط النفقات.

كانت إندونيسيا من أولى دول جنوب شرق آسيا معارضة لتطبيق“تيك توك”. وبعد القيود التي فرضتها، قالت ماليزيا المجاورة إنها تدرس إمكان تنظيم عمل“تيك توك” وعمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بها. ويواجه عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالفعل حظراً وتدقيقاً محتملا ًفي دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا والهند بشأن مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

اقتصاد الشرق