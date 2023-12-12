رجال أعمال الإسكندرية تتعاون مع البورصة المصرية لنشر الثقافة المالية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اتفقت جمعية رجال أعمال الإسكندرية مع البورصة المصرية على عقد دورات لنشر الوعى بالثقافة المالية بين مجتمع الأعمال.
وقال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، خلال اللقاء الذى نظمته الجمعية مع أحمد الشيخ رئيس البورصة، أنه من المقرر عقد دورات تدريبية لنشر الوعى المالى والثقافة المالية بين مجتمع رجال الأعمال بالإسكندرية من خلال مركز تدريب الشرق الأوسط للتنمية الخاص بالجمعية.
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وقال أحمد الشيخ، إن البورصة المصرية تستعد لتقديم مجموعة جديدة من المنتجات المالية التى تلبى احتياجات المستثمرين، ومستويات تقبلهم للمخاطرة وأهمها مؤشر الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وإنشاء سوق تداول الحصص العقارية.
وأوضح الشيخ، أن الهدف من إنشاء البورصة السلعية هو وجود منصة إلكترونية لتداول مختلف السلع القابلة للتخزين وتوفير آلية مناسبة وشفافة للتسعير.
واستعرض الشيخ، الدور الذى تقوم به البورصة كمنصة للتمويل لمساعدة الشركات فى النمو وتنفيذ خططها المستقبلية عبر تسهيل الحصول على التمويل من المصادر التمويلية المختلفة.
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