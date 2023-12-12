رجال أعمال الإسكندرية تتعاون مع البورصة المصرية لنشر الثقافة المالية

MENAFN - Al-Borsa News) اتفقت جمعية رجال أعمال الإسكندرية مع البورصة المصرية على عقد دورات لنشر الوعى بالثقافة المالية بين مجتمع الأعمال.

وقال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، خلال اللقاء الذى نظمته الجمعية مع أحمد الشيخ رئيس البورصة، أنه من المقرر عقد دورات تدريبية لنشر الوعى المالى والثقافة المالية بين مجتمع رجال الأعمال بالإسكندرية من خلال مركز تدريب الشرق الأوسط للتنمية الخاص بالجمعية.

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وقال أحمد الشيخ، إن البورصة المصرية تستعد لتقديم مجموعة جديدة من المنتجات المالية التى تلبى احتياجات المستثمرين، ومستويات تقبلهم للمخاطرة وأهمها مؤشر الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وإنشاء سوق تداول الحصص العقارية.

وأوضح الشيخ، أن الهدف من إنشاء البورصة السلعية هو وجود منصة إلكترونية لتداول مختلف السلع القابلة للتخزين وتوفير آلية مناسبة وشفافة للتسعير.

واستعرض الشيخ، الدور الذى تقوم به البورصة كمنصة للتمويل لمساعدة الشركات فى النمو وتنفيذ خططها المستقبلية عبر تسهيل الحصول على التمويل من المصادر التمويلية المختلفة.