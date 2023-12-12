ماسيز تتلقى عرضاً للاستحواذ بقيمة 5.8 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) تلقت سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية“ماسيز – Macy's” عرض شراء بقيمة 5.8 مليار دولار من شركتي“آرك هاوس ماندجمنت”، و”بريجيد – Brigade” لإدارة الاصول، وفق ما نقلته شبكة“سي إن بي سي” عن مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أنه تم تقييم سهم“ماسيز” عند 21 دولاراً في العرض، بينما أنهى السهم تعاملات الأسبوع الماضي عند 17 دولاراً، بانخفاض بلغ قرابة 17% منذ بداية العام.

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وأضافت المصادر أن الشركتين سوف تكونان على استعداد لتقديم عرض بقيمة أعلى بناء على إجراءات العناية الواجبة.

وحسبما ذكرته“سي إن بي سي”، أصبحت“ماسيز” هدفاً للاستحواذ في ظل تراجع مبيعاتها، وتزايد حدة المنافسة بينها وبين الشركات الناشئة المتخصصة في التجارة الإلكترونية، بجانب العلامات التجارية التي تفضل بيع منتجاتها بشكل مباشر للعملاء، بدلاً من البيع بالجملة عبر المتاجر متعددة الأقسام.

وبذلت“ماسيز” جهوداً لإعادة جذب العملاء نحو التسوق عبر متاجرها التقليدية في الآونة الأخيرة، وأعلنت في أكتوبر الماضي فتح 30 متجراً جديداً في مراكز تسوق مختلفة.

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