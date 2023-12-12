ماسيز تتلقى عرضاً للاستحواذ بقيمة 5.8 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تلقت سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية“ماسيز – Macy's” عرض شراء بقيمة 5.8 مليار دولار من شركتي“آرك هاوس ماندجمنت”، و”بريجيد – Brigade” لإدارة الاصول، وفق ما نقلته شبكة“سي إن بي سي” عن مصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر أنه تم تقييم سهم“ماسيز” عند 21 دولاراً في العرض، بينما أنهى السهم تعاملات الأسبوع الماضي عند 17 دولاراً، بانخفاض بلغ قرابة 17% منذ بداية العام.
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وأضافت المصادر أن الشركتين سوف تكونان على استعداد لتقديم عرض بقيمة أعلى بناء على إجراءات العناية الواجبة.
وحسبما ذكرته“سي إن بي سي”، أصبحت“ماسيز” هدفاً للاستحواذ في ظل تراجع مبيعاتها، وتزايد حدة المنافسة بينها وبين الشركات الناشئة المتخصصة في التجارة الإلكترونية، بجانب العلامات التجارية التي تفضل بيع منتجاتها بشكل مباشر للعملاء، بدلاً من البيع بالجملة عبر المتاجر متعددة الأقسام.
وبذلت“ماسيز” جهوداً لإعادة جذب العملاء نحو التسوق عبر متاجرها التقليدية في الآونة الأخيرة، وأعلنت في أكتوبر الماضي فتح 30 متجراً جديداً في مراكز تسوق مختلفة.
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