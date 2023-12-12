جولدمان ساكس: الفيدرالي الأمريكي قد يتجه لخفض الفائدة في الربع الثالث من 2024

MENAFN - Al-Borsa News) يتوقع“جولدمان ساكس” خفض أسعار الفائدة مرتين من قبل الاحتياطي الفيدرالي في 2024، لتصل إلى 4.875% بحلول نهاية العام.

وذكر“جولدمان ساكس” في مذكرة أن الفيدرالي قد يخفض الفائدة للمرة الأولى في الربع الثالث من العام المقبل، بعدما كانت تشير التقديرات في السابق لخفضها في الربع الرابع.

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وذكر“جان هاتزيوس” الاقتصادي لدى“جولدمان ساكس” في مذكرة صدرت أمس: تشير بيانات النمو الصحي وسوق العمل إلى خفض الفائدة ليس وشيكًا، ولكن بيانات التضخم الأفضل تشير إلى التخفيضات قد تحدث في وقت أبكر قليلاً.

وعلى الرغم من أن البيانات الأخيرة أظهرت أن سوق العمل الأمريكي أقوى من المتوقع، يراهن المتداولون على أن الفيدرالي سيستمر في خفض الفائدة العام المقبل.

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