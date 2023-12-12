جولدمان ساكس: الفيدرالي الأمريكي قد يتجه لخفض الفائدة في الربع الثالث من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يتوقع“جولدمان ساكس” خفض أسعار الفائدة مرتين من قبل الاحتياطي الفيدرالي في 2024، لتصل إلى 4.875% بحلول نهاية العام.
وذكر“جولدمان ساكس” في مذكرة أن الفيدرالي قد يخفض الفائدة للمرة الأولى في الربع الثالث من العام المقبل، بعدما كانت تشير التقديرات في السابق لخفضها في الربع الرابع.
موضوعات متعلقة
أرامكو السعودية تستحوذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان فورد تخفض خطط إنتاج شاحناتها الكهربائية F-150 مع تباطؤ الطلب “رايان إير” تطلق رحلات داخلية في المغرب إلى 11 وجهة صيف 2024
وذكر“جان هاتزيوس” الاقتصادي لدى“جولدمان ساكس” في مذكرة صدرت أمس: تشير بيانات النمو الصحي وسوق العمل إلى خفض الفائدة ليس وشيكًا، ولكن بيانات التضخم الأفضل تشير إلى التخفيضات قد تحدث في وقت أبكر قليلاً.
وعلى الرغم من أن البيانات الأخيرة أظهرت أن سوق العمل الأمريكي أقوى من المتوقع، يراهن المتداولون على أن الفيدرالي سيستمر في خفض الفائدة العام المقبل.
أرقام
MENAFN12122023000202011048ID1107579616
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.