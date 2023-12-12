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بنك التنمية الصيني يوفر 18 مليار يوان لحماية المواقع التاريخية والثقافية

12/12/2023 7:00:23 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال بنك التنمية الصيني إنه أصدر قروضاً بنحو 18 مليار يوان (نحو 2.53 مليار دولار) خلال العام الجاري لحماية المدن والبلدات والقرى التاريخية والثقافية.

ودعمت القروض سلسلة من المبادرات بما في ذلك مشروع الحماية والترويج والاستخدام عالي الجودة لمدينة سوتشو التاريخية والثقافية، ومشروع حماية وتجديد نهر تشينهواي الصغير في مدينة يانغتشو القديمة، وفقاً للبنك.

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وحتى نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري، بلغ إجمالي قروض بنك التنمية الصيني لحماية المدن والبلدات والقرى التاريخية والثقافية أكثر من 65 مليار يوان.

وسيعمل البنك على تعميق التواصل والتعاون بين الحكومات والبنوك والشركات، واستكشاف إنشاء قاعدة بيانات للمشاريع الرئيسية التي تدعم الحماية والتراث التاريخيين والثقافيين، وفقاً لمسؤولين معنيين في البنك.

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