مينا فارم تتفق مع سانوفي على توطين صناعة عقار كليكسان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اتفقت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، مع شركة سانوفي الفرنسية بخصوص توطين صناعة المجموعة الكاملة لعقار كليكسان بمصانع الشركة في العاشر من رمضان.
وأضافت الشركة، أنها أدوية تستخدم ضد التجلط.
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وتراجعت أرباح شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 66% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 156.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 460.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري لتصل 3.04 مليار جنيه، مقابل 2.64 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت أرباح شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 46% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 147.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 273.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما زادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 2.04 مليار جنيه، مقابل 1.66 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت أرباح شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 57.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 57.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 135.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى لتصل 972.2 مليون جنيه، مقابل 799.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت وافقت هيئة الرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأسمال شركة“مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية”، بقيمة 603 مليون جنيه عبر توزيع أسهم مجانية.
وكان وافق مجلس إدارة شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 602.98 مليون جنيه بواقع 60.29 مليون سهم مجاني.
وتوزع الأسهم المجانية على المساهمين من الأرباح والاحتياطيات الظاهرة في قوائم عام 2021 بواقع 5.11 سهم مجاني لكل سهم.
وأرجعت الشركة الزيادة إلى تدعيم المركز المالي للشركة، حيث أن رأس المال البالغ قدره 122.93 مليون جنيه لا يتناسب مع الاحتياطيات الظاهرة في قائمة المركز المالي، ولذلك وجب الاستفادة بتدعيم وزيادة رأس المال كمطلب للبنوك التي تتعامل معها الشركة والشركات الموردة والاستثمارية بالخارج.
وكانت وافقت الهيئة العامة الرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، بشأن تعديل النظام الأساسي للشركة.
ويتضن تقرير الإفصاح تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالآتي:“تسجيل وإنتاج الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمستحضرات البيطرية ومستلزمات الأسنان وإنتاج المكملات الغذائية والأدوية العشبية ومنتجات وسيطة لمستحضرات دوائية والأمصال واللقاحات”.
وكانت قررت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط جديد، والعرض على عمومية الشركة.
وتقرر إضافة نشاط تسجيل المستخضرات، وذلك بعد قرار هيئة الدواء المصرية بخصوص الآلية التنظيمة لتحديد الكيانات المصرح لها تسجيل المستحضرات الطبية البشرية والبيطرية والعشبية المستوردة تامة الصنع.
كما تقرر إضافة بند إنتاج منتجات وسيطة لمستخضرات دوائية إذ تقوم الشركة بخلق فرصة تصديرية لدى أفريقيا والدول الأخرى.
واعتمد مجلس الإدارة تقرير الافصاح الخاص بتعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة.
وكانت كشفت شركة“مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية” عن تلقيها اخطارًا من شركة“ترايكويرا بي في” بصفتها مساهم في الشركة، يفيد بقيام مستثمر محتمل في الاكتتاب بنسبة أقلية في رأسمال“ترايكويرا”.
وأضافت الشركة أنه وفقًا للإخطار سيقوم المستثمر المحتمل بأعمال الفحص النافي للجهالة على مينا فارم للأدوية.
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