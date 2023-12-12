مينا فارم تتفق مع سانوفي على توطين صناعة عقار كليكسان

MENAFN - Al-Borsa News) اتفقت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، مع شركة سانوفي الفرنسية بخصوص توطين صناعة المجموعة الكاملة لعقار كليكسان بمصانع الشركة في العاشر من رمضان.

وأضافت الشركة، أنها أدوية تستخدم ضد التجلط.

موضوعاتأرباح“جولدن بيراميدز” تتراجع إلى 18.4 مليون دولار خلال 9 أشهر عمومية“تنمية الصادرات” تُقر زيادة رأس المال عبر أسهم مجانية القوى الشرائية تقود البورصة للصعود 0.65% في المستهل

وتراجعت أرباح شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 66% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 156.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 460.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري لتصل 3.04 مليار جنيه، مقابل 2.64 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت أرباح شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 46% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 147.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 273.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

فيما زادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 2.04 مليار جنيه، مقابل 1.66 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت أرباح شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 57.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 57.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 135.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى لتصل 972.2 مليون جنيه، مقابل 799.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت وافقت هيئة الرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأسمال شركة“مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية”، بقيمة 603 مليون جنيه عبر توزيع أسهم مجانية.

وكان وافق مجلس إدارة شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 602.98 مليون جنيه بواقع 60.29 مليون سهم مجاني.

وتوزع الأسهم المجانية على المساهمين من الأرباح والاحتياطيات الظاهرة في قوائم عام 2021 بواقع 5.11 سهم مجاني لكل سهم.

وأرجعت الشركة الزيادة إلى تدعيم المركز المالي للشركة، حيث أن رأس المال البالغ قدره 122.93 مليون جنيه لا يتناسب مع الاحتياطيات الظاهرة في قائمة المركز المالي، ولذلك وجب الاستفادة بتدعيم وزيادة رأس المال كمطلب للبنوك التي تتعامل معها الشركة والشركات الموردة والاستثمارية بالخارج.

وكانت وافقت الهيئة العامة الرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، بشأن تعديل النظام الأساسي للشركة.

ويتضن تقرير الإفصاح تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالآتي:“تسجيل وإنتاج الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمستحضرات البيطرية ومستلزمات الأسنان وإنتاج المكملات الغذائية والأدوية العشبية ومنتجات وسيطة لمستحضرات دوائية والأمصال واللقاحات”.

وكانت قررت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط جديد، والعرض على عمومية الشركة.

وتقرر إضافة نشاط تسجيل المستخضرات، وذلك بعد قرار هيئة الدواء المصرية بخصوص الآلية التنظيمة لتحديد الكيانات المصرح لها تسجيل المستحضرات الطبية البشرية والبيطرية والعشبية المستوردة تامة الصنع.

كما تقرر إضافة بند إنتاج منتجات وسيطة لمستخضرات دوائية إذ تقوم الشركة بخلق فرصة تصديرية لدى أفريقيا والدول الأخرى.

واعتمد مجلس الإدارة تقرير الافصاح الخاص بتعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة.

وكانت كشفت شركة“مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية” عن تلقيها اخطارًا من شركة“ترايكويرا بي في” بصفتها مساهم في الشركة، يفيد بقيام مستثمر محتمل في الاكتتاب بنسبة أقلية في رأسمال“ترايكويرا”.

وأضافت الشركة أنه وفقًا للإخطار سيقوم المستثمر المحتمل بأعمال الفحص النافي للجهالة على مينا فارم للأدوية.