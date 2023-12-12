البورصة تتراجع 0.86% في المستهل بتداولات 383 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت مؤشرات البورصة في مستهل تداولات جلسة اليوم الإثنين، وسط صافي مبيعات محلية بلغت 8.3 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 تراجعاً بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 23981 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 5135 نقطة.
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كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 7463 نقطة، وتراجع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.78% ليصل لمستوى 28806 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 383 مليون جنيه، من خلال تداول 134.5 مليون سهم، بتنفيذ 18 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 184 شركة مقيدة، ارتفع منها 20 سهمًا، وتراجع 72 أسهم، في حين لم تتغير أسعار 90 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.6 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 555 ألف جنيه، و7.7 مليون جنيه على التوالى، فيما توجه المصريين نحو البيع بصافي قيمة 8.3 مليون جنيه.
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