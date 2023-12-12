البورصة تتراجع 0.86% في المستهل بتداولات 383 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات البورصة في مستهل تداولات جلسة اليوم الإثنين، وسط صافي مبيعات محلية بلغت 8.3 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 تراجعاً بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 23981 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 5135 نقطة.

موضوعاتممثلو ((الأوراق المالية)) يطالبون بمزيد من المحفزات للقطاع خلال السنوات الستة المقبلة ((القمم التاريخية)) تزيد طموح المتعاملين فى انتهاء الحركة التصحيحية البورصة تقلص خسائرها الصباحية وتتراجع 0.03% في الختام

كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 7463 نقطة، وتراجع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.78% ليصل لمستوى 28806 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 383 مليون جنيه، من خلال تداول 134.5 مليون سهم، بتنفيذ 18 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 184 شركة مقيدة، ارتفع منها 20 سهمًا، وتراجع 72 أسهم، في حين لم تتغير أسعار 90 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.6 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 555 ألف جنيه، و7.7 مليون جنيه على التوالى، فيما توجه المصريين نحو البيع بصافي قيمة 8.3 مليون جنيه.