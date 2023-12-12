إنتاج الحبوب في الصين يرتفع 1.3% خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، اليوم الاثنين، نمواً في إنتاج الحبوب في الصين نسبته 1.3% على أساس سنوي، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 695.41 مليون طن في عام 2023.
وتعتبر هذه السنة التاسعة على التوالي التي يسجل فيها إنتاج الحبوب في الصين حصاداً يزيد على 650 مليون طن.
موضوعات متعلقة
أرامكو السعودية تستحوذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان فورد تخفض خطط إنتاج شاحناتها الكهربائية F-150 مع تباطؤ الطلب “رايان إير” تطلق رحلات داخلية في المغرب إلى 11 وجهة صيف 2024
وقالت الهيئة، إن إنتاج الذرة في البلاد ازداد بنسبة 4.2% عن عام 2022، بينما انخفض إنتاج الأرز والقمح بنسبتي 0.9% و0.8% على التوالي.
وشهدت الصين حصاداً وفيراً على الرغم من تعرضها لسلسلة من الأحداث الجوية السيئة، بما في ذلك موجة الأمطار طويلة الأمد خلال فترة الحصاد في المناطق الواقعة على طول النهر الأصفر ونهر هوايخه، والفيضانات في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، والجفاف في المناطق الشمالية الغربية.
وبهدف تشجيع المزارعين على زراعة الحبوب، رفعت الحكومة المركزية الحد الأدنى لسعر شراء القمح والأرز وحسنت سياسات دعم الحبوب لمزارعي الذرة وفول الصويا في عام 2023.
ونتيجة للجهود المشتركة، تم زرع 119 مليون هكتار من محاصيل الحبوب في البلاد خلال عام 2023، بزيادة 0.5% عن العام السابق.
MENAFN12122023000202011048ID1107579612
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.