إنتاج الحبوب في الصين يرتفع 1.3% خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، اليوم الاثنين، نمواً في إنتاج الحبوب في الصين نسبته 1.3% على أساس سنوي، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 695.41 مليون طن في عام 2023.

وتعتبر هذه السنة التاسعة على التوالي التي يسجل فيها إنتاج الحبوب في الصين حصاداً يزيد على 650 مليون طن.

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وقالت الهيئة، إن إنتاج الذرة في البلاد ازداد بنسبة 4.2% عن عام 2022، بينما انخفض إنتاج الأرز والقمح بنسبتي 0.9% و0.8% على التوالي.

وشهدت الصين حصاداً وفيراً على الرغم من تعرضها لسلسلة من الأحداث الجوية السيئة، بما في ذلك موجة الأمطار طويلة الأمد خلال فترة الحصاد في المناطق الواقعة على طول النهر الأصفر ونهر هوايخه، والفيضانات في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، والجفاف في المناطق الشمالية الغربية.

وبهدف تشجيع المزارعين على زراعة الحبوب، رفعت الحكومة المركزية الحد الأدنى لسعر شراء القمح والأرز وحسنت سياسات دعم الحبوب لمزارعي الذرة وفول الصويا في عام 2023.

ونتيجة للجهود المشتركة، تم زرع 119 مليون هكتار من محاصيل الحبوب في البلاد خلال عام 2023، بزيادة 0.5% عن العام السابق.