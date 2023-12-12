تباين الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب اجتماعات البنوك المركزية

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الإثنين، في ظل ترقب المستثمرين قرارات كل من المصرف المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة الخميس القادم.

وهبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.10% إلى 471 نقطة، وحد من مكاسبه انخفاض أسهم قطاع التعدين بنسبة 1.1%، بينما ارتفع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.5%.

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وتراجع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.36% إلى 7527 نقطة، بينما استقر مؤشر“داكس” الألماني عند 16754 نقطة، في حين ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.13% إلى 7536 نقطة.

وحقق سهم“إنكافيس – Encavis” الألمانية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة الأداء الأسوأ ضمن مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي في بداية التعاملات، بانخفاض بلغ 5% إثر خفض“مورجان ستانلي” تقييمه للسهم من“معتدل الوزن” إلى“منخفض”.

وأظهرت بيانات“رايت موف” التي صدرت اليوم، تراجع متوسط أسعار المعروض من المنازل البريطانية الجديدة بنسبة 1.1% في ديسمبر على أساس سنوي، وأوضح“تيم بانسيتر” مدير الشركة في تصريح لوكالة“رويترز”، أن انخفاض أسعار المنازل البريطانية دون المتوسطات الموسمية لهذا الوقت من العام، يشير إلى مواصلة البائعين تسعير الوحدات بطريقة تنافسية.

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