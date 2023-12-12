تباين الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب اجتماعات البنوك المركزية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباينت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الإثنين، في ظل ترقب المستثمرين قرارات كل من المصرف المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة الخميس القادم.
وهبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.10% إلى 471 نقطة، وحد من مكاسبه انخفاض أسهم قطاع التعدين بنسبة 1.1%، بينما ارتفع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.5%.
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وتراجع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.36% إلى 7527 نقطة، بينما استقر مؤشر“داكس” الألماني عند 16754 نقطة، في حين ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.13% إلى 7536 نقطة.
وحقق سهم“إنكافيس – Encavis” الألمانية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة الأداء الأسوأ ضمن مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي في بداية التعاملات، بانخفاض بلغ 5% إثر خفض“مورجان ستانلي” تقييمه للسهم من“معتدل الوزن” إلى“منخفض”.
وأظهرت بيانات“رايت موف” التي صدرت اليوم، تراجع متوسط أسعار المعروض من المنازل البريطانية الجديدة بنسبة 1.1% في ديسمبر على أساس سنوي، وأوضح“تيم بانسيتر” مدير الشركة في تصريح لوكالة“رويترز”، أن انخفاض أسعار المنازل البريطانية دون المتوسطات الموسمية لهذا الوقت من العام، يشير إلى مواصلة البائعين تسعير الوحدات بطريقة تنافسية.
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